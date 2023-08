●商品名●

●商品名●AXEL ARIGATO アクセルアリガト CATFISH HI V2 ●商品説明●AXEL ARIGATO アクセルアリガト2014年ローンチされた、北欧の地スウェーデン発のジェンダーレスなストリート&モードブランド。クリーンで無駄の無いミニマルなスニーカーから、いまストリート界で流行りのダッドスニーカーまで広く展開しています。革はすべて、食肉業界の副産物から調達されており、動物愛護の観点を尊重しています。ブラックのシンプルなデザインのレザースニーカーです。様々なスタイルに合わせやすいと思います。ソールの厚さは4.5㎝~5.0㎝程あるので、スタイルアップ効果もあると思います。日本ではまだあまり普及しているブランドではないと思うのでなかなか他の人とかぶりにくいと思います。NIKE、adidas、Reebokなどが好きな人にもオススメです。定価34500円●表記サイズ●UK6 39 24.5㎝~25.0㎝ ●カラー●ブラック●コンディション●未使用専用靴袋、箱あります。●その他●・時間指定のあるらくらくメルカリ便に変更可能です。・送料無料です。・即購入OKです。・入金を確認後、迅速に商品を発送いたします。・他にも靴や服などを出品していますので、もしよければ見て下さい。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド リーボック 商品の状態 新品、未使用

