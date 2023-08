柔らかな質感の TOMORROWLAND ランダムプリーツジョーゼット ジップアップブルゾン ノーカラージャケット

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

季節感···春、秋

Ballsey

タグは取ってしまいましたが未使用のまま自宅保管していました。

これからの時期や夏の冷房対策などにぴったりです。

細番手のポリエステル強撚糸で織り上げたジョーゼット素材に特殊なプリーツ加工を用いたランダムプリーツシリーズ。

生地の段階でプリーツを施すことで絶妙なランダム感のある表情に仕上げました。

ブルゾンは袖口と裾にゴムを入れることで丸みのある女性らしいフォルムに。

ハイウエストパンツやフレアスカートなどともバランス良く決まるコンパクトな丈感もポイントです。

カーディガン感覚で着用でき、軽めの羽織りとして幅広いスタイリングで活躍してくれるアイテム。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド トゥモローランド 商品の状態 新品、未使用

