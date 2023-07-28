【感謝価格】 パナソニック　VL-WD623 テレビドアホン　ワイヤレスモニター子機 その他

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本体 電池パック 充電台 合計3点です。

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外箱、保証書はございません。

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以上、ご理解いただける方のご購入をよろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 新品、未使用

トラブル回避の為、プロフご確認ください。・即購入OKです。・値下げ交渉は、受け付けておりません。 （送料が高いためご理解ください）・値下げ交渉のコメントにも、返信いたしませんのでご了承ください。パナソニック VL-WD623テレビドアホン ワイヤレスモニター子機新品未使用です。本体 電池パック 充電台 合計3点です。外箱、保証書はございません。 以上、ご理解いただける方のご購入をよろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 新品、未使用

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