代引き手数料無料 px5 pixio hayabusa 240hz対応 ゲーミングモニター ディスプレイ

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Pixio PX5 HAYABUSA ディスプレイ モニター [ 24.5インチ 240hz 0.6ms HDR FreeSync G-SYNC Compatible対応 高さ調節 ] ゲーミング モニター HDR対応 ベゼルレス フレームレス 24.5 inch FPS向き display monitor 【正規輸入品】 (24.5inch 240hz TNパネル)箱、ケーブル あります！モニターの箱をプチプチで梱包してそのまま発送致します。値下げ不可です。

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