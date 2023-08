THE NORTH FACE

The North Face Mountain Down Jacket M

THE NORTH FACE Polar Jacket

ポーラージャケット ユニセックス

【品番】ND92201Z

【カラー】FL フレアオレンジ

【サイズ】Mサイズ

【商品説明】

ハイロフトダウンで重厚感がありながら、長時間着ていてストレスにならない軽さも魅力です。真冬のトレッキングやロングトリップ、ウィンタースポーツのお供に最適です。格子の細かいリップストップ生地を使用し、柔らかい風合いです。

高度な洗浄技術により、汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンが高い保温性を確保します。表地には、GORE-TEX INFINIUM PRODUCTSの2層構造を使用。防風性とともに耐水性もあり、雪や小雨程度の濡れを抑えます。

フードのファー部分を外すと、ほぼ

Baltro Light Jacket バルトロライトジャケットになります。サイズ感もほぼ一緒になります。

販売店限定で、WEB販売もありません。

【素材】

素材:

表/ナイロン100%(コーティング等樹脂加工)

中わた/ダウン80% フェザー20%

裏地/ナイロン100%

フードファー部分、パイル/モダクリル80% アクリル20% 基布 ポリエステル100%

【仕様】

裾ドローコード仕様/ファスナー付内ポケット/両胸にファスナーポケット/ワンハンドアジャスター対応フーデット/デタッチャブルフェイクファー/ダウン入り内襟/フロントダブルフラップ仕様/内側に2つのボトルポケット

正規品・未使用

店頭購入品ですが、在庫品から購入ですので試着等もありません。

即購入大歓迎です^ ^

ND91350

ゴールドウイン ノースフェス ゴールドウイン ノース ノースフェス ノースフェィス ゴールドウィン

