限定価格セール！ キラキラshop サファイア　2.5ct ダイヤ　2ct 豪華　ギラギラ　リング リング

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未使用品 ADASTRIA PASTIERRA 10金 ダイアモンドリング

4月19日 559800円出品！

Pt900 大粒 ダイヤモンド 2石 二連デザイン リング 指輪 5号



⟡.·*.agete アガット フリルリング K10⟡.·*.

即売希望の為、早ければ早いほど交渉大歓迎＼(^o^)／

PT950ティファニー ダイヤモンドリング

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ヴァンクリーフアーペル ロマンスソリティアリング/婚約指輪/9号



Q1824 カルティエ 10号 K18WG C2 リング 指輪 ラージ

希少石 角サファイア 大粒 ダイヤモンドプラチナ リング 指輪 ジュエリーです。

Cartier カルティエ ラブリング ダイヤ1p ピンクゴールド 9号



STAR JEWELRY スタージュエリー K18WG 天然ダイヤモンド リング

●サファイア

k18WG ショパール ハッピーダイヤモンド リング 幅広タイプ



ヴィヴィアンウエストウッド アーマーリング ディアマンテ 03-23041905

周りの取巻きメレダイヤ 個人鑑定

CHAUMET☆ショーメ☆リング

カラー G〜H

Tiffany&Co. ティファニー トルク ナローリング フランクゲーリー

クラリティ SIクラス

値下げ!!K10WG ハートアクアマリンリング

カット GOOD

美しい存在感 H SI ダイヤモンド 0.58ct K14 wg リング 鑑定付

全てのダイヤモンドに圧巻の照りが見られます。

最終値下げ上質 ダイヤモンド プラチナ Pt リング 指輪 送料込み



Tiffany&Co ティファニー オリーブ リーフ 葉 リング シルバー

●コメント

GICLAT ギクラ リング ゴールド 11号

角2.5ctサファイア、色は深みのあるブルーになり、周りには綺麗なロングテーパーのダイヤを豪華に2.1ctで取り巻いた、大変オススメの最高級ジュエリーです。

天然エメラルド ダイヤモンド プラチナ900 リング

キュート且つ、大変エレガントなジュエリーです。

ティファニー リング13号

中々お目に掛かれない希少なハイクオリティジュエリーですので、是非この機会にご入手ください(^^)

パヴェリング♥K10 マルチカラー ピンクトルマリン ポンテヴェキオ ビズー



ショーメ LIENS SÉDUCTION「リアン」セデュクシオン リング



【高級】白水晶リングs925 、7.8g

●正規店参考上代

【値下げ不可】ヨシコクリエーション 義指リング

95万円程。

プラチナ アレキサンドライト ペンダントトップ ダイヤモンド ネックレス



インディアンジュエリ－ ト－マスカ－ティスリング♪

●状態

K18 ダイヤモンドフルエタニティリング(#2.5)

B

エテ k10シェアリング ９号【値下げ交渉可能です♪】



ヴィヴィアンウエストウッド 指輪

S＝未使用

Cartier LOVE ウェディングリング ピンクゴールド 11号

A＝保管傷程度（ほぼ未使用

GUCCI グッチ 指輪 リング ゴールドメタル ストーン GG ロゴ

B＝若干の使用感（目立つ傷無し）

天然 非加熱パープル サファイア ダイヤ リング1.23ct k18 f

C＝使用感有（目立つ傷無し）

750(K18WG)モルガナイト・ダイヤモンドリング

D＝目立つ傷有り

MEDI CLEAR IRREGULAR COATING RING



パールとお花のオープンリング 黒蝶真珠 パールヴィンテージ

自宅保管品ですので几帳面な方や完璧をお求めの方にはあまりオススメ致しません。

Pt900 Fancy intense pink ダイヤモンドリング #12

天然石の為、石に多少な傷がある場合がございますので、ご了承ください。

pt900．k18．ダイヤモンド、指輪、No.1132.

※詳しくは写真をご確認ください。

セリーヌ CELINE ブランドロゴ プラチナ ゴールド コンビリング k18



pt900 天然 アパタイト 0.23ct ダイヤ 0.04ct リング

●品質

ティファニー シグネチャー クロス リング シルバー925 銀 11号

pt900

希少‼️ ポールダンス ジャスティンデイビス ポールダンサー リング

サファイア 2.55ct

未使用に近い 大粒パールK14WGリング 19号 レディースリング パールリング

ダイヤ 2.1ct

ヴィンテージ ブラックスター



【newデザイン】0.3カラット モアサナイト ダイヤ リング K18WG

※宝石は全て天然のものです。

4°C K18 ピンクゴールドリング 8号



【美品】ORECCHIO オレッキオ エタニティリング ダイヤリング K18

●重量

ウォルサム ダイヤモンド フラワー リング K18YG 2.7g

約14.4g

BOUCHERON ロゴリング K18リング 13号



k18 パール ダイヤモンド リング

●サイズ ※全て"約"とさせて頂きます。

【天然】グリーン ガーデン クォーツリング19.1×11.7mm

トップ全体 ＝ 2.3cm × 2.0cm ※腕 0.3cm × 高さ0.9cm

プラチナ 天然ダイヤのフープピアス

中石 = 0.8cm × 0.65cm

ツツミ リング 指輪 0.336ct プラチナ

リングサイズ = 11号

新品未使用 ロイヤルオーダー リング



アレキサンダーライトリング

●付属

Cartier 【カルティエ】K18YGリング フルダイヤ

ケース ※新品ベロア素材。

Pt900 パール ダイヤモンド デザインリング プラチナ 10号 Y02519



指輪 リング 18K k18 珊瑚 ゴールド アクセサリー 15号



spinelli kilcollin VERA 5連RING US6

●鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無

プラチナ pt900 リング スペサタイトガーネット ダイヤ 12.5号

無

専用 中古 セーラームーン まもちゃんの婚約指輪 初版 プラチナ 13号



0.059 ct F.L.Pur.Pink I1 CGL 天然 ピンク ダイヤ

在庫は #キラキラshop からご覧ください！！

18金 K18 ジュエリーマキ デザインリング 2.8g 11号 X7



末広がり✨0.8ctダイヤモンド

※サイト外で商談中の場合は一時出品停止をさせて頂きますのでご了承ください(＞＜)

Jewel closet by L&Co. シンプル K10 リング 指輪 11

カルティエ

本翡翠 グアテマラ翡翠 リング 新品 3377

ミキモト

NOJESS K10 YG ダイヤモンド ハーフエタニティ リング 9号

タサキ

K18 STAR JEWELRY 値下げ！

ロイヤルアッシャー

最終値下げ✨⑩pt900 ルビー 天然ダイヤモンド リング

ブルガリ

【高級リング】ゴールド/ダイヤモンド/エメラルド

ティファニー

ヴィンテージ・手作り！k14WG オパール リング 3.92g M941

OCCJGEJ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

k18 ダイヤモンド 指輪 7.5号美品♡カルティエ リング 750WG 8号 ワイド K18 15.2g箱 保証書DIOR♡CLAIR D LUNE リングCartier カルティエ トリニティリング 46k18ベビーパールリングユートレジャー イーブイフレンズシルバーリング ポケモンセンターオリジナル12号ルビー リングCartier トリニティ K18WG 52号