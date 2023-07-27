お知らせ ログイン 会員登録 出品
限定価格セール！ キラキラshop サファイア　2.5ct ダイヤ　2ct 豪華　ギラギラ　リング リング

商品の説明

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
未使用品　ADASTRIA　PASTIERRA　10金　ダイアモンドリング
4月19日 559800円出品！
Pt900 大粒 ダイヤモンド 2石 二連デザイン リング 指輪 5号

⟡.·*.agete アガット フリルリング K10⟡.·*.
即売希望の為、早ければ早いほど交渉大歓迎＼(^o^)／
PT950ティファニー ダイヤモンドリング
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ヴァンクリーフアーペル　ロマンスソリティアリング/婚約指輪/9号

Q1824 カルティエ 10号 K18WG C2 リング 指輪  ラージ
希少石　角サファイア　大粒　ダイヤモンドプラチナ リング　指輪　ジュエリーです。
Cartier カルティエ ラブリング ダイヤ1p ピンクゴールド 9号

STAR JEWELRY スタージュエリー　K18WG 天然ダイヤモンド　リング
●サファイア
k18WG ショパール ハッピーダイヤモンド リング　幅広タイプ

ヴィヴィアンウエストウッド アーマーリング ディアマンテ 03-23041905
周りの取巻きメレダイヤ　個人鑑定
CHAUMET☆ショーメ☆リング
カラー　G〜H
Tiffany&Co. ティファニー トルク ナローリング フランクゲーリー
クラリティ　SIクラス
値下げ!!K10WG　ハートアクアマリンリング
カット　GOOD
美しい存在感 H SI ダイヤモンド 0.58ct K14 wg リング 鑑定付
全てのダイヤモンドに圧巻の照りが見られます。
最終値下げ上質 ダイヤモンド プラチナ Pt リング 指輪 送料込み

Tiffany&Co ティファニー オリーブ リーフ 葉 リング シルバー
●コメント
GICLAT　ギクラ　リング　ゴールド　11号
角2.5ctサファイア、色は深みのあるブルーになり、周りには綺麗なロングテーパーのダイヤを豪華に2.1ctで取り巻いた、大変オススメの最高級ジュエリーです。
天然エメラルド　ダイヤモンド　プラチナ900 リング
キュート且つ、大変エレガントなジュエリーです。
ティファニー リング13号
中々お目に掛かれない希少なハイクオリティジュエリーですので、是非この機会にご入手ください(^^)
パヴェリング♥K10 マルチカラー 　ピンクトルマリン　ポンテヴェキオ　ビズー

ショーメ LIENS SÉDUCTION「リアン」セデュクシオン リング

【高級】白水晶リングs925 、7.8g
●正規店参考上代
【値下げ不可】ヨシコクリエーション 義指リング
95万円程。
プラチナ　アレキサンドライト　ペンダントトップ　ダイヤモンド　ネックレス

インディアンジュエリ－　ト－マスカ－ティスリング♪
●状態
K18 ダイヤモンドフルエタニティリング(#2.5)
B
エテ　k10シェアリング　９号【値下げ交渉可能です♪】

ヴィヴィアンウエストウッド 指輪
S＝未使用
Cartier LOVE ウェディングリング ピンクゴールド 11号
A＝保管傷程度（ほぼ未使用
GUCCI グッチ　指輪　リング　ゴールドメタル　ストーン　GG ロゴ
B＝若干の使用感（目立つ傷無し）
天然 非加熱パープル サファイア ダイヤ リング1.23ct k18 f
C＝使用感有（目立つ傷無し）
750(K18WG)モルガナイト・ダイヤモンドリング
D＝目立つ傷有り
MEDI CLEAR IRREGULAR COATING RING

パールとお花のオープンリング　黒蝶真珠　パールヴィンテージ
自宅保管品ですので几帳面な方や完璧をお求めの方にはあまりオススメ致しません。
Pt900 Fancy intense pink ダイヤモンドリング #12
天然石の為、石に多少な傷がある場合がございますので、ご了承ください。
pt900．k18．ダイヤモンド、指輪、No.1132.
※詳しくは写真をご確認ください。
セリーヌ　CELINE ブランドロゴ プラチナ　ゴールド　コンビリング　k18

pt900 天然 アパタイト 0.23ct ダイヤ 0.04ct リング
●品質
ティファニー シグネチャー クロス リング シルバー925　銀　11号
pt900
希少‼️ ポールダンス　ジャスティンデイビス　ポールダンサー　リング
サファイア 2.55ct
未使用に近い　大粒パールK14WGリング　19号　レディースリング　パールリング
ダイヤ 2.1ct
ヴィンテージ ブラックスター

【newデザイン】0.3カラット　モアサナイト ダイヤ　リング　K18WG
※宝石は全て天然のものです。
4°C K18 ピンクゴールドリング　8号

【美品】ORECCHIO オレッキオ エタニティリング ダイヤリング K18
●重量
ウォルサム ダイヤモンド フラワー リング K18YG 2.7g
約14.4g
BOUCHERON　ロゴリング　K18リング　13号

k18 パール ダイヤモンド リング
●サイズ ※全て"約"とさせて頂きます。
【天然】グリーン ガーデン クォーツリング19.1×11.7mm
トップ全体 ＝ 2.3cm × 2.0cm ※腕 0.3cm × 高さ0.9cm
プラチナ　天然ダイヤのフープピアス
中石 = 0.8cm × 0.65cm
ツツミ　リング　指輪　0.336ct プラチナ
リングサイズ = 11号
新品未使用 ロイヤルオーダー リング

アレキサンダーライトリング
●付属
Cartier 【カルティエ】K18YGリング　フルダイヤ
ケース ※新品ベロア素材。
Pt900 パール ダイヤモンド デザインリング プラチナ 10号 Y02519

指輪　リング　18K k18 珊瑚　ゴールド　アクセサリー 15号

spinelli kilcollin VERA 5連RING US6
●鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無
プラチナ　pt900 リング　スペサタイトガーネット　ダイヤ　12.5号

専用 中古 セーラームーン まもちゃんの婚約指輪 初版 プラチナ 13号

0.059 ct F.L.Pur.Pink I1 CGL 天然 ピンク ダイヤ
在庫は #キラキラshop からご覧ください！！
18金 K18 ジュエリーマキ デザインリング 2.8g 11号 X7

末広がり✨0.8ctダイヤモンド
※サイト外で商談中の場合は一時出品停止をさせて頂きますのでご了承ください(＞＜)
Jewel closet by L&Co. シンプル　K10 リング　指輪　11
カルティエ
本翡翠　グアテマラ翡翠　リング　新品 3377
ミキモト
NOJESS K10 YG ダイヤモンド ハーフエタニティ リング　　9号
タサキ
K18 STAR JEWELRY 値下げ！
ロイヤルアッシャー
最終値下げ✨⑩pt900　ルビー　天然ダイヤモンド　リング
ブルガリ
【高級リング】ゴールド/ダイヤモンド/エメラルド
ティファニー
ヴィンテージ・手作り！k14WG オパール リング 3.92g M941
OCCJGEJ

k18 ダイヤモンド 指輪 7.5号

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

美品♡カルティエ リング 750WG 8号 ワイド K18 15.2g箱 保証書

DIOR♡CLAIR D LUNE リング

Cartier カルティエ トリニティリング 46

k18ベビーパールリング

ユートレジャー イーブイフレンズシルバーリング ポケモンセンターオリジナル12号

ルビー　リング

Cartier トリニティ　K18WG 52号
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 4月19日 559800円出品！即売希望の為、早ければ早いほど交渉大歓迎＼(^o^)／◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆希少石　角サファイア　大粒　ダイヤモンドプラチナ リング　指輪　ジュエリーです。●サファイア周りの取巻きメレダイヤ　個人鑑定カラー　G〜Hクラリティ　SIクラスカット　GOOD全てのダイヤモンドに圧巻の照りが見られます。●コメント角2.5ctサファイア、色は深みのあるブルーになり、周りには綺麗なロングテーパーのダイヤを豪華に2.1ctで取り巻いた、大変オススメの最高級ジュエリーです。キュート且つ、大変エレガントなジュエリーです。中々お目に掛かれない希少なハイクオリティジュエリーですので、是非この機会にご入手ください(^^)●正規店参考上代95万円程。●状態BS＝未使用A＝保管傷程度（ほぼ未使用B＝若干の使用感（目立つ傷無し）C＝使用感有（目立つ傷無し）D＝目立つ傷有り自宅保管品ですので几帳面な方や完璧をお求めの方にはあまりオススメ致しません。天然石の為、石に多少な傷がある場合がございますので、ご了承ください。※詳しくは写真をご確認ください。●品質pt900サファイア 2.55ctダイヤ 2.1ct※宝石は全て天然のものです。●重量 約14.4g●サイズ ※全て"約"とさせて頂きます。トップ全体 ＝ 2.3cm × 2.0cm ※腕 0.3cm × 高さ0.9cm 中石 = 0.8cm × 0.65cm リングサイズ = 11号●付属ケース ※新品ベロア素材。●鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無無在庫は #キラキラshop からご覧ください！！※サイト外で商談中の場合は一時出品停止をさせて頂きますのでご了承ください(＞＜)カルティエ ミキモトタサキ ロイヤルアッシャー ブルガリ ティファニーOCCJGEJ

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

限定価格セール！ キラキラshop サファイア　2.5ct ダイヤ　2ct 豪華　ギラギラ　リング リング

22分钟前

限定価格セール！ キラキラshop サファイア　2.5ct ダイヤ　2ct 豪華　ギラギラ　リング リング

¥524,900 ¥241,454

(税込) 送料込み
3
13
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

8a5ec2f2ff

 1918

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (13)

8a5ec2f2ff
限定価格セール！ キラキラshop サファイア　2.5ct ダイヤ　2ct 豪華　ギラギラ　リング リング 限定価格セール！ キラキラshop サファイア　2.5ct ダイヤ　2ct 豪華　ギラギラ　リング リング
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 限定価格セール！ キラキラshop サファイア　2.5ct ダイヤ　2ct 豪華　ギラギラ　リング リング
© www.inba.net, Inc.