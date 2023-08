当店だけの限定モデル POLO RALPH LAUREN サマーニットセーター ニット/セーター

何時もご覧いただき誠にありがとうございます。

こちらはPOLO RALPH LAUREN サマーニットセーターです。

品番: 211732839002

サイズ: XS

肩幅: 39cm 身幅: 50cm 着丈: 54cm袖丈: 53cm

素材: レーヨン 68%綿 17%ナイロン 15%

カラー···ネイビー

袖丈···長袖

着丈···ミドル

柄・デザイン···その他

ネック···クルーネック

素材···レーヨン

新品 タグ付き サイズXL

季節感···春、夏、秋

約3年前になんば高島屋にて購入したもので

一度も着る事なく、洋服ダンスで保管されて

いました。

あくまでも素人保管になりますので

ご理解の程よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

