サントーニのドレスシューズです。

10年程前に新宿伊勢丹メンズ館にて購入しました。

購入後、10回程度履きました。

ドレスシューズを履く機会がなくなったので出品致します。

イタリア製 ストレートチップ

定期的に磨いていましたので、状態は悪くないと思います。

サイズが合う方、サントーニや靴がお好きな方、ビジネスシーンで足元を素敵に飾りたい等、気になる方はお気軽にお問い合わせ下さい。

高級な靴なので、シューキーパーも付けて出品です。

また、メンテナンス用にサフィールの同色クリームもお付け致します。

中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。

【価格】¥80,000程

【付属品】箱、保存袋

シューキーパー、クリーム

#クロケット&ジョーンズ

#マグナーニ

#フェランテ

#JMウエストン

#エドワードグリーン

#ジョンロブ

#ベルルッティ

#オールデン

#エンツォボナフェ

カラー···ブラウン

履き口···紐

素材···本革

シューズ型···ストレートチップ

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド サントーニ 商品の状態 やや傷や汚れあり

