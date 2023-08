スピングルムーブ SPINGLE Biz Biz-123 Black

新品で購入後、3回履いただけなので、とてもキレイな状態です。

すごく気に入って買ったのですが、ややサイズが合わなかったため、出品させていただきます。

定価…22,000円

素材···本革

カラー···ブラック

スニーカー型···ローカット

柄・デザイン···無地

履き口···紐

サイズ…M(25.5cm)

〜公式サイトより〜

超撥水素材の定番ローカットモデル

Biz-123は超撥水レザーを使用したスピングルビズの定番ローカットモデル。

超撥水レザーは水滴を弾き、皮革を鞣す段階から撥水材を染み込ませているので撥水効果が比較的長持ちします。

抗菌処理を施したライニングは吸湿・透湿性に優れ、靴内環境を快適に保ちます。

※完全防水仕様ではありません。ハトメ穴などから水滴が入る可能性があります。

※超撥水/撥水レザーはある程度の水滴を弾きますが、雨に直接打たれたり長時間濡れる環境に置かれますと染み込んでくる可能性もあります。あくまで補助的なものとしてお考えくださいませ。

※アウトソールに防滑性はありませんので、濡れた路面・タイルの上など滑りやすい場所では十分にお気をつけくださいませ。

アッパー:牛超撥水レザー

アウトソール:天然ゴムから成り、弾性・耐久性・グリップ力・屈曲性に優れています。深い“No.8Outsole”

インソール:復元力が高く柔らかいラテックススポンジ

ライニング:抗菌・吸湿・透湿性に優れた合皮

シューレース:蝋引きを施した平紐

即購入可

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド スピングルムーブ 商品の状態 傷や汚れあり

