【今日の超目玉】 桜田通 サクフェス CD フォトブック 邦楽

桜田通 Sakura da Festa 生誕祭Tour CD＆Photobook
SnowMan 素顔 4
直筆サイン入り。
SnowMan snowlabo アルバム 三形態
フォトブック、CD共に1度開封済み。
スピッツ/SPITZ 見っけ MIKKE DVD デラックス 初回限定盤
真天地開闢集団-ジグザグ
【フォトブック】
King & Prince 1stアルバム 初回限定盤B
B5サイズ、20P、無線綴じ
デビューコレクション～青春歌謡編/悲しき街角～高校三年生
ヨルシカ 花と水飴、最終電車 n-buna CD スリーブケース付属
【CD収録曲】
『Snow Mania S1』初回盤B ☆Blu-ray☆【新品・未使用】③
1.限りある日々
新品スピッツ ひみつスタジオ ユニバーサルミュージックストア限定盤DVD
2.FICTION
King & Prince BESTALBUM Mr.5【DearTiara盤】
エレファントカシマシ 初回限定盤 シングルセット 夢を追う旅人
2017年12月に開催された「Sakura da Festa 生誕祭 Tour ～2017.12.07～」を皮切りに、2018年3月まで行われた「Sakura da Festa 生誕祭 Tour ～progress forward～」のライブ写真をたっぷり詰め込んだフォトブックと、オリジナル曲「限りある日々」「FICTION」が収録されたCDのセットです。
SnowMan アルバム SnowLabo.S2 3形態 Blu-ray
SEVENTEEN 24H アルバム 25枚 エントリーカード付き
花と水飴,最終電車
桜田通 Sakura da Festa 生誕祭Tour CD＆Photobook直筆サイン入り。フォトブック、CD共に1度開封済み。【フォトブック】B5サイズ、20P、無線綴じ【CD収録曲】1.限りある日々2.FICTION2017年12月に開催された「Sakura da Festa 生誕祭 Tour ～2017.12.07～」を皮切りに、2018年3月まで行われた「Sakura da Festa 生誕祭 Tour ～progress forward～」のライブ写真をたっぷり詰め込んだフォトブックと、オリジナル曲「限りある日々」「FICTION」が収録されたCDのセットです。