カラー···ブラック

サイズ…M

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏

「 Follow The Leaders」に登場して頂いた TAIKI氏と RYO氏が率いる LA発のストリートブランド mindseeker(マインドシーカー)と 宮崎泰成氏が手がける東京発のストリートブランド GOD SELECTION XXX(ゴッド セレクション トリプルエックス) との初のコラボレーション Tシャツ

背面は 「The more simple we are, the more complete we become.(シンプルになるほど、より完全になる)」というメッセージをプリントしています。

インラインのゴッドセレクション トリプル エックスでは背面の中央にプリントを施すことは滅多にないので非常に貴重なデザインです。

mindseekerのアイコンであるリング、レザーレースを施しています。ちなみにマインドシーカーのレザーレースは様々なカラーが使われるのですが青色は以前マインドシーカーのヴィンテージラインで使われていたものでインラインで使われた事はありません。

ボックス型のオーバーサイズシルエットで肩がストンと落ちるドロップショルダー、袖が長めで着丈はそれほど長く無いですのでレイヤードスタイルなども楽しめて頂けます。

このコラボレーションの為のオリジナルボディを使用していて肌触りの良い肉厚で柔らかい生地を使用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マインドシーカー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

