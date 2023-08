☆残り1点 早い者勝ちです✨

■ 商品全一覧 ■

■ 商品名 ■

【新品未使用】【極美品】NIKE SPORTS 刺繍ロゴ パーカー 黒 ブラック

■ ブランド ■

⦿NIKE

■ 性別 ■

・メンズ

・レディース

・ユニセックス

■ 色 カラー ■

・ホワイト

シュプリームチャンピオンコラボのパーカーです。Lサイズ購入の為不要になりました。

■ サイズ ■

サイズ 2XL

肩幅 59.0

身幅 68.0

袖丈 55.0

着丈 68.0

■ 状態 ■

■ 値下げについて ■

■ 購入について ■

■ 管理場所 ■

■ 配送について ■

■ 管理番号 ■

#ZOF362

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

