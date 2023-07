中古品

商品をご覧いただき、ありがとうございます

デュポンライター、

購入前写真確認してください。

ベトナムのDUC CO68-69

ベトナム戦争時代にアメリカ兵が使用した製品。

長年の擦り傷により、銅メッキが経年で変色しています。

内腸は2016年製の新品に交換済み、

したがって、この製品は収集価値があり、毎日使用できます。

スパーク確認済み。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

