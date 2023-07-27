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【コンビニ受取対応商品】 天然 ペリドット トータル 4.32ct☆華やかデザインペンダント リング

商品の説明

お値下げ致しました❀.*・゜
pt850パールリング　13.5号

リング　エメラルド　ダイヤ
大粒の煌めく天然ペリドットをセンターに
クロムハーツCHROME HEARTS SM Scroll LABELリング
周りには上質な天然ダイヤモンドと
K18Pt900　天然ダイヤモンドリング　サイズ12.5号　5.0g　コンビ
ラウンドのペリドットをランダムにセット
カルティエ　ハッピーバースデー　リング　47号
した華やかなデザインペンダントです☆*。
【美品】 スワロフスキー 17号 二重リング リング 指輪 極希少
ペリドット トータル 4.32ct✨️
ディオール　ミミウィ　mimioui　ホワイトゴールド　ピンク　ルビー　リング

【newデザイン】マーキース　モアサナイト ダイヤ　リング　k18WG
目立つキズやカーボンの見受けられない
gstvルチルクォーツ　リング　サイズ15
照りのある美しいペリドット☆
【ルビー/ダイヤモンド】 リング　9号　K18　天然石　アンティーク　レトロ
色合わせされたお揃いデザインのリング
おまつ様専用　ブラックサファイヤリング
も出品中です♬*° 最終画像参照
リナ様専用M.C.Lマシューキャンベルシルバーリング　アメジスト
#きらりJewelry
プリュイ pluie ウェーブリング

新品未使用　ブライダル　婚約指輪　ロイヤルアッシャー　ERA251 0.26ct
ルーペ拡大画像や着画もございますので
Van Cleef&Arpels ヴァンクリーフ&アーペル ペルレ リング19号
是非全てのページをご覧下さいませ(*^^*)
PLUIE プリュイ フォーエバーSリング gold 10号

新品仕上済 格安出品 カルティエ ラブリングダイヤ51 11号WG保証書
⚫K18WG 製品重量  約 8.3g
ブシュロン　キャトル ホワイト ダイヤモンド リング スモール

Tanje K18 DROP シトリン ダイヤモンド リング
⚫天然ペリドット トータル 4.32ct
ケイウノ k.uno ディズニー ティアラ K18 ダイヤモンド リング
センター 約10.8mm × 約8.6mm
4℃ ヨンドシー　K18一粒ピンクサファイアリング　8号
脇石 ラウンド 6pcs 合計
coldframe coldframelife ROPE TWIST RING

ティファニー　ナローリング　ブルーサファイヤ
⚫天然ダイヤモンド  0.44ct
特別SALE中◎美品⭐︎セルジュトラヴァル⭐︎五感⭐︎ゴールド⭐︎11号

NR ニナ・リッチ 真珠のリング #9号
⚫TOP大きさ  約 20.0mm
カルティエ　ヌーベルバーグ　Cartier WG ホワイトゴールド

nissy SoireeO ソワレオー　リング　11号
⚫チェーン K18WGベネチアンチェーン
アンマリーシャニョン　BELLA 　リング　ブルー

VARTIX ピンキーリング
⚫長さ 45cm(スライド式アジャスター付)
プラチナ　ダイヤモンドリング

【ルビー付き】ミキモト パール リング
 
レア　完売　TIFFANY ティファニー　プラチナ　ダイヤ　ビクトリア　リング
※その他、気になる点があればお気軽に
ぐりん 様専用JB344★高級 ルベライト1.85ct D プラチナリング ソ付
   ご相談コメント下さいませm(*_ _)m
22、金　指輪　K14 石は不明

＜TASAKI＞　Pt900　マベパール　リング　12.6mm　D0.07
#天然ペリドット
ティファニー　ダイヤ　クラシックバンドリング　6号 3P
#ペリドットペンダント
1.2ct 天然イエロー ダイヤリング 128
#大きなペリドット
K18☆サファイア☆ダイヤ☆指輪☆リング☆USED品（中古品）☆
#K18WGペリドットペンダント
K18WG　高品質ダイヤモンドリング　D0.20ct　サイズ22号　鑑別書付き
#8月の誕生石
美品　カルティエ　Cartier トリニティリング　クラシック
#キレイなダイヤモンド
agete　限定リング
#４月の誕生石
Mr.Bahha様専用ページ
#華やかリング
ダイヤモンドk18♡プラチナ♡コンビリング
#大振りリング
スタージュエリー　pt950ダイヤモンド　エタニティ　パヴェリング　0.25ct
#大人かわいい
美品★talkative★LIMITED PIECE オパールリング
#大人ジュエリー
【2820】 希少 ティファニー リング 指輪 Marrakech 大ぶり
#オススメジュエリー
ルビー サファイア タンザナイト トパーズ アクアマリン リング ペンダント
#お祝い
NIS リング３点セット リフレッシュサービス保証書付き
#プレゼント
Becky Kelso ベッキーケルソー　リング
#ご褒美
非加熱ブルーサファイア　ルース　0.79ct コーンフラワーブルー　新品、未使用
#記念日
カラットのダイヤモンドリングpt950
#人気ジュエリー

STAR JEWELRY K18 ローズ ダイヤモンド ピンキー リング　5号

商品の情報

商品の状態未使用に近い

【ポンテヴェキオ】K18 WG　ダイヤ＆ピンクサファイア　フラワー　リング　7号

【未使用】LH　ライオンハート　シルバー　15号 デュアルリング

JIL SANDER　ジルサンダー　淡水パール　リング

プラチナ・ダイヤリング　指輪

【新品】スタージュエリー ミステリアスハート K18リング 7号

LOUIS VUITTONルイヴィトン アラフォリフラワーリング指輪

スタージュエリー アコヤパールリング　極美品 限定品

グリーンアメジスト　１５号　地金シルバー14Kコーティング

セール　新品　作家物　Linda Ladurner 手作製　リング　　ダイヤ
お値下げ致しました❀.*・゜大粒の煌めく天然ペリドットをセンターに周りには上質な天然ダイヤモンドとラウンドのペリドットをランダムにセットした華やかなデザインペンダントです☆*。ペリドット トータル 4.32ct✨️目立つキズやカーボンの見受けられない照りのある美しいペリドット☆色合わせされたお揃いデザインのリングも出品中です♬*° 最終画像参照#きらりJewelryルーペ拡大画像や着画もございますので是非全てのページをご覧下さいませ(*^^*)⚫K18WG 製品重量  約 8.3g⚫天然ペリドット トータル 4.32ct センター 約10.8mm × 約8.6mm 脇石 ラウンド 6pcs 合計⚫天然ダイヤモンド  0.44ct⚫TOP大きさ  約 20.0mm⚫チェーン K18WGベネチアンチェーン⚫長さ 45cm(スライド式アジャスター付)  ※その他、気になる点があればお気軽に   ご相談コメント下さいませm(*_ _)m#天然ペリドット#ペリドットペンダント#大きなペリドット#K18WGペリドットペンダント#8月の誕生石#キレイなダイヤモンド#４月の誕生石#華やかリング#大振りリング#大人かわいい#大人ジュエリー#オススメジュエリー#お祝い#プレゼント#ご褒美#記念日#人気ジュエリー

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7分钟前

【コンビニ受取対応商品】 天然 ペリドット トータル 4.32ct☆華やかデザインペンダント リング

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