ご覧頂きありがとうございます!

NIKEAIR MAX97 × UNDEFEATED完売モデル



【新品未使用】NIKE Air Jordan 1 High OG Pollen



Kith new balance 990V2キクラデス

※最後まで説明文章をお読み下さい。

NIKE AIR FORCE 1 LOW RETRO 26.5cm

※used品や状態にご理解の頂ける方のみご入札お願い致します。

NIKE DUNK HI 1985 SP 27cm



NIKE AIR FORCE 1 '07 LV8 JDI LNTC

こちらの商品は廃盤している、NIKEフットスケープになります。

アークテリクス ARC'TERYX アラキス 26.5cm



new balance M991BSG MADE IN ENGLAND

既に完売していて、さらに人気商品で、なかなか出てこないアイテムですので、探されていた方はこの機会に是非!

新品 CONVERSE CHUCK 70 HI レザー ホワイト 27.0cm



新品20900円☆madras MODELLOダブルモンクストラップスニーカー茶



NIKE COSMIC UNITY2

Instagramからはこちらの商品の詳しい状態などの動画を詳しくUPしておりますので、ご覧下さいね!

AURALEE × New Balance XC-72

https://www.instagram.com/kobe_enjoy2020

DunkLow olive Leopard 6.5Y(24.5cm)



Nike Dunk High Pro "Sail/Team Crimson"



【29cm】Nike Air Jordan 1 Low ALT "Bulls"

※usedにご理解頂けない神経質な方は入札お控えください。

90’s 米国ライセンス日本製 オールスター コーデュロイ 豹柄 27cm



29.5cm ナイキ ダンク ロー リバースブラジル dunk

SIZE 30cm ※スニーカーのみの販売です。画像に載っているものが全てとなります。

【未使用品】オニツカタイガー MEXICO 2K5 メキシコ



超激安値、ナイキ×サカイ×アンダーカバー LDワッフル NIKE sacai

状態は使用感、スレ、汚れございますが、破れなどなく、まだまだ使用可能な商品。

adiFOM Q HP6586



Nike Air Force 1 Low

※入札前に画像で状態チェックお願い致します。

オニズカタイガーメキシコミッドランナ



アディダス スタンスミス 本革 FY0040 25cm

◆日中は仕事為、質問等の返信は夜になるかと思いますので、ご理解ご了承よろしくお願い致します。

24.5cm NIKE DUNK LOW "HYPER COBALT"



【新品】NIKE ナイキ エアフォース1 セリーナ ウィリアムズ 24.5 M



adidas SUPERSTAR 2 CITY Ver S/S35周年モデル

※発送は支払いして頂きました、次の日の発送になります。

AIR SKYLON 2/FOG 27.5cm



Nike sb Air Jordan 4 Pine Green エアジョーダン4

※支払いは落札手続き後、3日以内によろしくお願い致します。

アンプレアルスlow ボーラーホリック



アボカド様専用 新品未使用 ナイキ ダンク ロー SE ロッタリー



リアクト エース ツア [W REACT ACE TOUR」 ホワイト



■新品28.0cm■ナイキ エア マックス97 サミットホワイト/ピンク

最後になりましたが、気持ちの良い取り引きを心がけておりますので、よろしくお願い致します。

ナイキジョーダンレガシー312シカゴ



限定完売!ナイキラボAIRMAX90 FLYKNIT27cm/フライニットLAB

シーン···ランニング/トレーニング

Nike Dunk Low PRM Head 2 Head 24 CM



中古 26cm ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ズーム セイル

メインカラー···ブルー

WMNS AIR JORDAN 4 RETRO 最終値下げ

人気モデル···NIKE エアマックス95

最終値下げ ナイキ ダンク ロー チャンピオンシップ コートパープル

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 30cm ブランド ナイキ 商品の状態 傷や汚れあり

