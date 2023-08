★☆多数商品出品中です★☆

お得セット価格17,050円→10,500円

即購入いただけます。

詳細ご希望の方はコメントまで、よろしくお願いいたします。

・UAアーマーフリース マックス フルジップ フーディー パンツ セットアップ(商品価格 17,050円)

【商品説明】

撥水加工を施した軽量で吸汗速乾性と保温性に優れた快適な着心地の機能性フリース。スポーツでもデイユースでも大活躍する1枚。

・裏起毛

・両サイドにポケット

・リフレクトのデティールにより夜間の視認性を確保

・ドローコードのバタつきを防ぐドローコードホール

・ストーム:撥水加工を施したファブリックが雨や雪をはじく

・ArmourFleece(アーマーフリース):軽量で通気性とストレッチ性に優れる

・水分コントロール:汗を素早く吸収、外部へ発散し、アスリートの身体を常にドライに保つ

ポリエステル100%

【カラー】BLACK × ORANGE

【サイズ】MDセット

アンダーアーマー UAアーマーフリース マックス セットアップ BK×OG #1

・MDサイズ

ジャケット

(身長167~173cm 胸囲89〜95cm 着丈68.5cm 身幅57cm 肩幅45cm 袖丈63cm)

パンツ

(ウエスト68.5cm 股下72.5cm ワタリ周り63.5cm)

・LGサイズ

ジャケット

(身長172~178cm 胸囲93〜99cm 着丈71cm 身幅59.5cm 肩幅46.5cm 袖丈64cm)

パンツ

(ウエスト73.5cm 股下73.5cm ワタリ周り66cm)

・XLサイズ

ジャケット

(身長177~183cm 胸囲97〜103cm 着丈73.5cm 身幅62cm 肩幅47.5cm 袖丈65.5cm)

パンツ

(ウエスト78.5cm 股下75cm ワタリ周り68.5cm)

・XXLサイズ

ジャケット

(身長182~188cm 胸囲101〜107cm 着丈76cm 身幅65cm 肩幅49cm 袖丈66.5cm)

パンツ

(ウエスト84cm 股下76cm ワタリ周り71cm)

#アンダーアーマー

#ニューバランス

#ナイキ

#エアマックス

#エアジョーダン

#シュプリーム

#ノースフェイス

#パタゴニア

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンダーアーマー 商品の状態 新品、未使用

★☆多数商品出品中です★☆お得セット価格17,050円→10,500円即購入いただけます。詳細ご希望の方はコメントまで、よろしくお願いいたします。・UAアーマーフリース マックス フルジップ フーディー パンツ セットアップ(商品価格 17,050円)【商品説明】撥水加工を施した軽量で吸汗速乾性と保温性に優れた快適な着心地の機能性フリース。スポーツでもデイユースでも大活躍する1枚。・裏起毛・両サイドにポケット・リフレクトのデティールにより夜間の視認性を確保・ドローコードのバタつきを防ぐドローコードホール・ストーム:撥水加工を施したファブリックが雨や雪をはじく・ArmourFleece(アーマーフリース):軽量で通気性とストレッチ性に優れる・水分コントロール:汗を素早く吸収、外部へ発散し、アスリートの身体を常にドライに保つポリエステル100%【カラー】BLACK × ORANGE【サイズ】MDセット・MDサイズジャケット (身長167~173cm 胸囲89〜95cm 着丈68.5cm 身幅57cm 肩幅45cm 袖丈63cm)パンツ(ウエスト68.5cm 股下72.5cm ワタリ周り63.5cm)・LGサイズジャケット (身長172~178cm 胸囲93〜99cm 着丈71cm 身幅59.5cm 肩幅46.5cm 袖丈64cm)パンツ(ウエスト73.5cm 股下73.5cm ワタリ周り66cm)・XLサイズジャケット (身長177~183cm 胸囲97〜103cm 着丈73.5cm 身幅62cm 肩幅47.5cm 袖丈65.5cm)パンツ(ウエスト78.5cm 股下75cm ワタリ周り68.5cm)・XXLサイズジャケット (身長182~188cm 胸囲101〜107cm 着丈76cm 身幅65cm 肩幅49cm 袖丈66.5cm)パンツ(ウエスト84cm 股下76cm ワタリ周り71cm)#アンダーアーマー #ニューバランス#ナイキ#エアマックス#エアジョーダン#シュプリーム#ノースフェイス#パタゴニア

