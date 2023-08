格安販売中 sale【良質,大玉】カイヤナイト《無染色》１４㎜ ブレスレット

#ピュンの気まぐれsale ←見てね♪

《玉の大きさ》約14,0〜14,3㎜

《腕回り》 約17,0㎝

※同粒でのサイズアップは不可ですm(_ _)m

★ ★こちらのお品は【天然色】です★ ★

◆カイヤナイトは染色してるお品が

多いですのでご注意ください…( ノД`)

冷静な直感力と判断力を高めさまざまな

ことをクリアに見えるようにして

前へと踏み出す勇気を与えてくれると

いわれています。人生の岐路に立って

決断が必要なとき、持ち主を導き

勇気と自信を与えてくれるとされる

パワーストーンです。ポジティブな気持ちに

してくれる効果もあるといわれています♪

◆男性でも女性でも大歓迎です◆

気になられた方はコメント下さい‼️

カメラの性能上、若干の色味の

違いがある場合がありますので

ご了承下さいませm(_ _)m

ご購入の際は傷が付かないように

きっちり梱包して発送致します^_^

他にも色々と出品してますので

覗いて行ってくれたら嬉しいです。

天然石

希少石

ペンダントトップ

ルチルクォーツ

キャッツアイルチル

タイチンルチル

ラリマー

スーパーセブン

パワーストーン

その他…etc

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

