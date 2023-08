保障できる 美品　直接引取可能　Panasonic VIERA G3 TH-L42G3 PC周辺機器

直接引取可能

NIZ C103 静電容量無接点方式 有線/無線キーボード



分離型キーボード Bluetooth対応

テレビの画面も特にキズなどはありません。

キャノン インクジェットプリンター G5030

写真が上手に撮れないので画面写真を載せてません。

ポケモンカード トリプレットビート 2box

人物の入らない上手な撮り方教えてください。

wena WENA 3 LEATHER WNW-C21A/B BLACK



Ciscoウェブカメラ4K、60fps、広角81°、オートフォーカス 自動光補正

Panasonic VIERA G3 TH-L42G3

SteelSeries Apex Pro TKL 2023 日本語配列



はる様専用商品

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

Logicool M570T

DLNA対応有

EVICIV 15.6インチ フルHD モバイルモニター モバイルディスプレイ

HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR

EPSON IC4CL76

LEDバックライト有

EPSON LPA3CZ1C12 増設1段カセットユニット

LED種類: エッジライトLED

Canon pro-1 A3ノビ プリンター プロ機材 写真 印刷

NETFLIX: NO NETFLIX

Ducky one3 mini & PulsarX2 BruceLee

WEB CONTENT ACC

キャノン PIXUS TS8030 赤 プリンター 使用歴極少&インク満タン

アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応

Apple Magic Keyboard with Touch ID US配列

アスペクト比: 16:9

超美品 EPSON PX-S06B

アプリ対応: アプリ プリインストール

Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BR670V

イーサネット端子有

ワイヤレス モバイル マウス MX MASTER 2S

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

【かめのこ様専用】LG CineBeamPF50KS

ハイビジョン対応: FULL HD

[美品・印刷枚数650] Canon レーザープリンター LBP621C

メモリカード対応種類: SDXC

F5 networks big-ip ltm 2000s bigip

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有

PIXUS TS5130

外付けHDD対応有

Belkin Thunderbolt3 ドッキングステーション

多段階評価2010カラーTV: 5

Buffalo NAS TeraStation 計4TBHDD 初期化USB付

多段階評価2011カラーTV: 5

東プレ Realforce86u

多段階評価2014カラーTV: 3

HHKB Professional2 無刻印 英字配列

画素数クラス別(横): 1920−3839

専用様出品、OKI TNR-M4G2 純正トナーカートリッジ 8本 新品未開封

画素数クラス別(縦): 1080−2159

レノボノートパソコン Windows11 Home メモリ20G SSD512G

画面サイズ・クラス別3: 41インチ以上

富士通 FI-IX1300-P iX1300A Scansnap ホワイト

画面サイズ・クラス別4: 42インチ

Apple / Mac Pro(2019)付属 日本語JIS キーボード 未使用

省エネ基準目標年度: 2012年度

Pwnage StormBreaker Red

電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE

AMG8833 搭載サーモグラフィ 5個セット

電源タイプ: ACタイプ

ERI様専用【6箱セット】MBC-240

高速液晶表示: 120ヘルツ

おもいでばこ バックアップキット 2TB 4TB バッファロー



【商品・未使用】LinkStation LS220D1202N

#パナソニック

AKEEYO V360ST スマートルームミラー&ドライブレコーダー

#Panasonic

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

直接引取可能テレビの画面も特にキズなどはありません。写真が上手に撮れないので画面写真を載せてません。人物の入らない上手な撮り方教えてください。Panasonic VIERA G3 TH-L42G3BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDRLEDバックライト有LED種類: エッジライトLEDNETFLIX: NO NETFLIXWEB CONTENT ACCアクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応アスペクト比: 16:9アプリ対応: アプリ プリインストールイーサネット端子有ディスプレイタイプ: LCD(液晶)ハイビジョン対応: FULL HDメモリカード対応種類: SDXC地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有外付けHDD対応有多段階評価2010カラーTV: 5多段階評価2011カラーTV: 5多段階評価2014カラーTV: 3画素数クラス別(横): 1920−3839画素数クラス別(縦): 1080−2159画面サイズ・クラス別3: 41インチ以上画面サイズ・クラス別4: 42インチ省エネ基準目標年度: 2012年度電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE電源タイプ: ACタイプ高速液晶表示: 120ヘルツ#パナソニック#Panasonic

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MUTOH 武藤工業 溶剤プリンタ インク VJ-MS31-MA1000Ui□ 美品 SHARP LED AQUOS H H20 LC-32H20【非売品】セガトイズ グランドピアニスト専用SDカード クリスマスソングANKER Nebula Capsule Pro ネブラ カプセル プロApplePencil アップルペンシル 第2世代【美品】FAX付!Brother MFC-J898N 自動両面 レーベルプリント