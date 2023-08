輝い 極美品　最新23年モデル　プリーツプリーズ　長袖シャツ　ブルー　3　大きいサイズ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

↓↓こちらからお気に入りの一着をお探しください!

即購入大歓迎!

プロフィールをご一読していただけると幸いです。

★アイテム★

Sheer Crewneck Pullover

プリーツプリーズ イッセイミヤケ

シアートップス

長袖Tシャツ ブラウス 2023年モデル

※8枚目の画像はお色違いになります。

※撮影用の小物は付きません。

カラー:ブルー

★サイズ★

3

下記の実寸サイズを良くご確認お願い致します。

【平置き実寸】

肩幅 約33cm

着丈 約56cm

身幅 約40cm

袖丈 約55.5cm

※着画はお断りしております。

★コンディション★

使用感ほとんど感じず、とても綺麗な状態です。。

※USED品であることをご理解いただき、完璧な物をお求めの方はご遠慮ください。

★真贋について★

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

リサイクルショップ、ブランドオークション鑑定済商品です。

★梱包・発送★

出来るだけコンパクトにし、簡易包装にて発送致します。

配送方法は梱包の都合上、変更させて頂く場合がございます。

発送日数についてはプロフィールをご確認ください。

T076

商品の情報 商品のサイズ L ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

