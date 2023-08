【最安値】 GPSランニングウォッチ GARMIN Forerunner Music 265 ランニング

GARMIN GPSランニングウォッチ Forerunner 265 Musicになります。

カラー:ホワイト

駆動方式:充電式クオーツ

バッテリー稼働時間

・スマートウォッチモード:約13日間

・GPSモード:20時間

本体仕様】

ディスプレイタイプ:AMOLED

解像度:416 x 416 pixel

カラータッチスクリーン

音楽保存可能数:500

内蔵メモリ/履歴:8GB

トレーニング機能

HRV(心拍変動)ステータス / レースウィジェット / ランニングパワー / モーニングレポート / おすすめワークアウト(毎日・7日間)/ トレーニングステータス(精度向上)/ インターバルプロフィール / VO2Max / パフォーマンスコンディション / トレーニング効果 / トレーニング負荷 / ランニングダイナミクス / リカバリーアドバイザー

衛星測位

GPS / GLONASS / みちびき(補完信号)/ Galileo

センサー

光学式心拍計 / 加速度計 / 電子コンパス / 気圧高度計 / 温度計

ライフログ機能

心拍数 / 呼吸数 / Body Battery / 睡眠スコア付き睡眠モニタリング / フィットネス年齢 / ストレスレベル / 消費カロリー / 週間運動量 / 血中酸素トラッキング

新品未使用品になります。

商品の情報 ブランド ガーミン 商品の状態 新品、未使用

