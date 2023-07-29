【最安値】 GPSランニングウォッチ GARMIN Forerunner Music 265 ランニング

GARMIN GPSランニングウォッチ Forerunner 265 Musicになります。
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カラー：ホワイト
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駆動方式：充電式クオーツ
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バッテリー稼働時間
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・スマートウォッチモード：約13日間
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・GPSモード：20時間
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本体仕様】
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ディスプレイタイプ：AMOLED
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解像度：416 x 416 pixel
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カラータッチスクリーン
GARMIN GPSランニングウォッチ Forerunner 265 Music
音楽保存可能数：500
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内蔵メモリ/履歴：8GB
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トレーニング機能
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HRV（心拍変動）ステータス / レースウィジェット / ランニングパワー / モーニングレポート / おすすめワークアウト（毎日・7日間）/ トレーニングステータス（精度向上）/ インターバルプロフィール / VO2Max / パフォーマンスコンディション / トレーニング効果 / トレーニング負荷 / ランニングダイナミクス / リカバリーアドバイザー
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GPS / GLONASS / みちびき(補完信号）/ Galileo
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センサー
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光学式心拍計 / 加速度計 / 電子コンパス / 気圧高度計 / 温度計
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ライフログ機能
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心拍数 / 呼吸数 / Body Battery / 睡眠スコア付き睡眠モニタリング / フィットネス年齢 / ストレスレベル / 消費カロリー / 週間運動量 / 血中酸素トラッキング
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GARMIN GPSランニングウォッチ Forerunner 265 Musicになります。カラー：ホワイト駆動方式：充電式クオーツバッテリー稼働時間・スマートウォッチモード：約13日間・GPSモード：20時間本体仕様】ディスプレイタイプ：AMOLED解像度：416 x 416 pixelカラータッチスクリーン音楽保存可能数：500内蔵メモリ/履歴：8GBトレーニング機能HRV（心拍変動）ステータス / レースウィジェット / ランニングパワー / モーニングレポート / おすすめワークアウト（毎日・7日間）/ トレーニングステータス（精度向上）/ インターバルプロフィール / VO2Max / パフォーマンスコンディション / トレーニング効果 / トレーニング負荷 / ランニングダイナミクス / リカバリーアドバイザー衛星測位GPS / GLONASS / みちびき(補完信号）/ Galileoセンサー光学式心拍計 / 加速度計 / 電子コンパス / 気圧高度計 / 温度計ライフログ機能心拍数 / 呼吸数 / Body Battery / 睡眠スコア付き睡眠モニタリング / フィットネス年齢 / ストレスレベル / 消費カロリー / 週間運動量 / 血中酸素トラッキング新品未使用品になります。