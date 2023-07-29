定番人気！ 【新品未開封】シャープ 加湿空気清浄機 KI-PS40-W プラズマクラスター 空気清浄器

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カドー LEAF250 空気清浄機



2020年製 ダイソン PH01 加湿空気清浄機 C3Z-JP-NBA5444A

商品名加湿空気清浄機 KI-PS40-W

チューコ様専用 オゾン発生器

型番KI-PS40-W

アムウェイ アトモスフィアスカイ カーボン脱臭フィルター・粒子用フィルター

新品未開封品

KC-HD70 シャープ 除湿機 加湿器 空気清浄 プラズマクラスターイオン



SHARP KC-H50-W WHITE

メーカー(ブランド)：シャープ SHARP

S◆724 ダイソン Purifier Hot+Cool HP07

ホワイト：4974019201085

Amway アムウェイ 空気清浄機 S 交換用フィルターセット 互換品2セット



新品未開封 シャープ 加湿空気清浄機 34畳 ホワイト KI-HX75-W

浄化方式：「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化

早い者勝ち❗️PHILIPS 室内空気殺菌器 UVCA200

プラズマクラスター適用床面積（目安）※1約10畳（約17m2）

SHARP IG-GTA20(W)

加湿方式：気化方式

Panasonic nanoeX 加湿空気清浄機 F-VXR90 2019年製

加湿量：最大 420mL/h

cado カドー * コンパクト空気清浄機 LEAF Portable

給水トレー容量：約2.0Ｌ

S☆238 シャープ 除加湿 空気清浄機 KC-HD70-W

待機時消費電力（Ｗ）：約0.3

（未開封）DAIKIN MCK50Y-W WHITE

外形寸法（mm）：幅280×奥行260×高さ622

DAIKIN MCK70VY-W

質量（kg）：約6.7

SHARP 除加湿空気清浄機 KI-ND50-W WHITE プラズマクラスター

電源コード長さ（m）：約1.8

Y♢791 Dyson Hot+Cool AM09

フィルター：集じん・脱臭一体型フィルター（交換目安：約2年）

シャープ 加湿空気清浄機 プラズマクラスタNEXT50000 KI-HP100

抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター

【完動品】F-VC70XP Panasonic 加湿空気清浄機 木目調



【即購入可】dyson HP 02 hot&cool LINK 空気清浄機能

独自気流：スピード循環気流

hau ezbさん専用 Amway / アトモスフィアドライブ

センサー：ニオイ / 湿度 / 温度

【新品、未使用/未開封、保証書付き】 AirdogX5D エアドッグ 最新モデル

モニター：3段階湿度モニター / きれいモニター

ダイソン Dyson Pure Hot + Cool™ 空気清浄 HP04



最終値下げ DAIKIN 除加湿空気清浄機 ACZ70X-T

即購入可能です。

【限定1台】Dyson HP03 WS hot cool 新品フィルター付属

よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。商品名加湿空気清浄機 KI-PS40-W型番KI-PS40-W新品未開封品メーカー(ブランド)：シャープ SHARPホワイト：4974019201085浄化方式：「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化プラズマクラスター適用床面積（目安）※1約10畳（約17m2）加湿方式：気化方式加湿量：最大 420mL/h給水トレー容量：約2.0Ｌ待機時消費電力（Ｗ）：約0.3外形寸法（mm）：幅280×奥行260×高さ622質量（kg）：約6.7電源コード長さ（m）：約1.8フィルター：集じん・脱臭一体型フィルター（交換目安：約2年）抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター独自気流：スピード循環気流センサー：ニオイ / 湿度 / 温度モニター：3段階湿度モニター / きれいモニター即購入可能です。よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 新品、未使用

未使用品 未開封 ダイソン Hot+Cool ホット&クール 扇風機 AM09美品】SHARP シャープ 衣類 除湿機 CV-F71プラズマクラスター美品【 j.air 】空間清浄器／除塵・除菌・脱臭、自然本来の空気を取り戻す