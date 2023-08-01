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輝く高品質な Red 【未開封】WD Plus 3.5インチHDD 4TB PC周辺機器

商品の説明

こちらの商品は写真の通り 4TB なのでご注意ください。
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順次SSDに切り替えているため出品します。
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24時間常時稼働前提のHDDなので、信頼性と耐久性は抜群です。
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未開封ですが、もし要望があれば開封してCrystalDiskInfoの情報を載せます。
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以下、HDDの簡単な仕様です。
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［型番］WD40EFZX
SanDisk Extreme microSDXC 1TB SDSQXAV-1T
［容量］4TB
DELL S2721DS
［キャッシュサイズ］128MB
meta quest2&ANKER充電器付き
［インターフェース］SATA 6Gb/s
SONY CUHJ-15004　nasne
［フォームファクター］3.5インチ
Air Station WSR-5400AX6B
［転送速度］up to 175MB/s
PoE給電スイッチングハブ（新品未使用，撮影のため開封済み）
［回転数］5400rpm
PW-HT226P4 1X4 1080P HDMIエクステンダー 577
［書込方式］CMR
CORSAIR K70 PRO MINI WIRELESS 日本語配列

新品未使用　BOSE FRAMES ALTO
#WesternDigital
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#WD
モバイルモニター　Kenko KZ-13MT 13inch

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※メルカリに住所が登録済みの場合、購入時間帯・曜日によって、らくらくメルカリ便に切り替わる場合があります。
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※希望の配送方法がある場合はコメントや取引メッセージでお知らせください。

Nissin(ニッシン)i60a(sony)Air10s(sony)セット

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商品の状態新品、未使用

★値下げ★【新品・未使用】G913-TKL リニア
こちらの商品は写真の通り 4TB なのでご注意ください。順次SSDに切り替えているため出品します。予備で保管しておいた、NAS用のHDDです。24時間常時稼働前提のHDDなので、信頼性と耐久性は抜群です。未開封ですが、もし要望があれば開封してCrystalDiskInfoの情報を載せます。以下、HDDの簡単な仕様です。［型番］WD40EFZX［容量］4TB［キャッシュサイズ］128MB［インターフェース］SATA 6Gb/s［フォームファクター］3.5インチ［転送速度］up to 175MB/s［回転数］5400rpm［書込方式］CMR#WesternDigital#WD※メルカリに住所が登録済みの場合、購入時間帯・曜日によって、らくらくメルカリ便に切り替わる場合があります。※希望の配送方法がある場合はコメントや取引メッセージでお知らせください。

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商品の状態新品、未使用

輝く高品質な Red 【未開封】WD Plus 3.5インチHDD 4TB PC周辺機器

3分钟前

輝く高品質な Red 【未開封】WD Plus 3.5インチHDD 4TB PC周辺機器

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8cebff

 1427

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コメント (17)

8cebff
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