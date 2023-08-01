輝く高品質な Red 【未開封】WD Plus 3.5インチHDD 4TB PC周辺機器

こちらの商品は写真の通り 4TB なのでご注意ください。

【極美品】Apple Smart Keyboard Folio A2038

順次SSDに切り替えているため出品します。

【限定値下げ】iPad Pro12.9インチ用 Magic Keyboard



値下げしました！ロジクール アドバンスド ワイヤレスキーボード KX800

予備で保管しておいた、NAS用のHDDです。

モバイルプリンター「HP OFFICEJET 200」ジャンク

24時間常時稼働前提のHDDなので、信頼性と耐久性は抜群です。

MERIA様専用 MAGIC TRACKPAD ピンク



MX KEYS MINI JIS ケース付き logicool グラファイト

未開封ですが、もし要望があれば開封してCrystalDiskInfoの情報を載せます。

【ほぼ新品】MXTB1S ロジクール ワイヤレストラックボール MX ERGO



Dell ゲーミングノートパソコン G5 15 5590

以下、HDDの簡単な仕様です。

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［型番］WD40EFZX

SanDisk Extreme microSDXC 1TB SDSQXAV-1T

［容量］4TB

DELL S2721DS

［キャッシュサイズ］128MB

meta quest2&ANKER充電器付き

［インターフェース］SATA 6Gb/s

SONY CUHJ-15004 nasne

［フォームファクター］3.5インチ

Air Station WSR-5400AX6B

［転送速度］up to 175MB/s

PoE給電スイッチングハブ（新品未使用，撮影のため開封済み）

［回転数］5400rpm

PW-HT226P4 1X4 1080P HDMIエクステンダー 577

［書込方式］CMR

CORSAIR K70 PRO MINI WIRELESS 日本語配列



新品未使用 BOSE FRAMES ALTO

#WesternDigital

【BONY様専用】PS4 Pro CUH-7200B + 周辺機器

#WD

モバイルモニター Kenko KZ-13MT 13inch



値下げ！純正 Apple Touch ID搭載Magic Keyboard US

※メルカリに住所が登録済みの場合、購入時間帯・曜日によって、らくらくメルカリ便に切り替わる場合があります。

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※希望の配送方法がある場合はコメントや取引メッセージでお知らせください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

こちらの商品は写真の通り 4TB なのでご注意ください。順次SSDに切り替えているため出品します。予備で保管しておいた、NAS用のHDDです。24時間常時稼働前提のHDDなので、信頼性と耐久性は抜群です。未開封ですが、もし要望があれば開封してCrystalDiskInfoの情報を載せます。以下、HDDの簡単な仕様です。［型番］WD40EFZX［容量］4TB［キャッシュサイズ］128MB［インターフェース］SATA 6Gb/s［フォームファクター］3.5インチ［転送速度］up to 175MB/s［回転数］5400rpm［書込方式］CMR#WesternDigital#WD※メルカリに住所が登録済みの場合、購入時間帯・曜日によって、らくらくメルカリ便に切り替わる場合があります。※希望の配送方法がある場合はコメントや取引メッセージでお知らせください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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