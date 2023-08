Canon PIXUS MP560

キャノン 複合機 カラーコピー

スキャナー インクジェットプリンター

1142202304010020HK

傷や汚れございます。

スマホ、Windows10対応。アプリ(CanonPRINT)、ドライバーソフト等はストアまたはCanonホームページより機種にあったものをダウンロード願います。説明書、CDソフトは付属しておりません。

ワイヤレス無線LAN接続可能です。USB接続ケーブル付属。電源は入ることが確認できております。強力なヘッドクリーナー後、テストパターンをカラーで印刷しましたが、異常はないように思います。購入時の外箱に入れてお届けします。

上記は出品時の状態であり、購入時やお届け時の状態を必ずしも示しておりません。個人により出来る限り適正に保管しておりますが、出品後の経年による劣化も考えられます。ご不明な点がございましたら、購入前にお知らせ願います。

サイズ

箱 W510×L455×H270 おおよそ

宅配 らくらく140〜

PCプリンタ機能有

USB有無種類: USB2.0

color: SILVER

イメージスキャナタイプ: フラットベットスキャナ

イメージセンサ: CIS

カセット給紙対応: 有

カラー印刷

ダイレクトプリント機能有無: PictBridge

ビューパネル有

プリント方式: インクジェットプリント

メモリカードスロット有

ワイヤレスLAN有

原稿セットタイプ: 固定

対応メディアタイプ: マルチタイプ

接続インタフェイス: USB端子

最大出力用紙サイズ: A4判

自動両面印刷有

複写機能有

複合機能有

電源方式(新): AC式

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 傷や汚れあり

