高品質の人気 NIKE PG5 バスケットボールシューズ スニーカー

NIKEのPG5のバスケ用シューズです。

パトリック MARARAIN 530710 25.0cm(40) シューズ

PGのバッシュの中ではかなり人気のあるモデルで、今は店にはないレア物になっております。

Y-3 QASA スニーカー



カリー1 ロー フロートロ NM（バスケットボール/UNISEX）26.5cm

体育館で1度だけシューティングで使わせて頂きました。

Maison margiela ジャーマントレーナー 落書き

何かご質問等あれば遠慮なくコメントへどうぞ。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

NIKEのPG5のバスケ用シューズです。PGのバッシュの中ではかなり人気のあるモデルで、今は店にはないレア物になっております。体育館で1度だけシューティングで使わせて頂きました。何かご質問等あれば遠慮なくコメントへどうぞ。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG SP "ネクストチャプター 27.5ナイキ エアジョーダン1ミッドパテント”ブラック/ホワイト-メタリックゴールド"希少 ルイヴィトン トレイナー ラインスニーカー 1A8Q7T ブラックブルーNIKE SB コートパープルNIKE DUNK high 1999 デッドストック 27.0cm