Nike Air Jordan 1 Low "True Blue"

ナイキ エアジョーダン1 ロー "トゥルー ブルー"

⭐︎⭐︎⭐︎フォロー割再開しました⭐︎⭐︎⭐︎

・2000〜5000円の商品 100円引き

・5001〜10000円の商品 200円引き

・10001円以上の商品 300円引き

フォロー割ご希望の方はフォローをお願いします。また、購入前に「フォロー割」とコメントでお知らせください。

【サイズ】

26cm

新品未使用。

自身購入の正規品です。

ボックスに少しダメージがあります。画像でご確認ください。

即購入okです。

プロフィールご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 新品、未使用

