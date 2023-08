ご覧頂きありがとうございます。

NIKEの注力モデルDUNKシリーズより、複数の迷彩パターンを落とし込んだ新色"BLACK CAMO”。ウッドランドカモ、タイガーカモ、デジタルカモなど、各パネルに異なる迷彩パターンを落とし込み、左右非対称にすることで唯一無二のデザインを形成。さらに、ヒールカップの左に"NIKE"のテキストロゴ、右にバスケットボールロゴの刺繍を配したストリートな仕上がりとなっております。展示品の為、綺麗な状態です。

【商品名】

NIKE DUNK LOW SE ナイキ ダンクロー スニーカー シューズ

品番:DH0957-001

【カラー】

Multi Camo / OIL GREEN / BLACK

マルチ / カモ / ブラック

【サイズ】

表記:27.5cm

【付属品】

なし

出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

即購入大歓迎です、よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

