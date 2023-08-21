まとめ買いでお得 キラキラshop サファイア　2.5ct ダイヤ　2ct 豪華　ギラギラ　リング リング

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【再値下げ】シルバー925×トルマリン天然石リング
4月19日 559800円出品！
【グッチ】ゴースト リング Ag925 18号 #19
最高級 ハートキュー 1ct ダイヤモンド プラチナ エタニティ リング 鑑別付
即売希望の為、早ければ早いほど交渉大歓迎＼(^o^)／
PT900 ルビー 1ct 1カラット 1キャラ ダイヤモンド リング 指輪
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Bottega veneta チェーン リング 指輪
LOUIS VUITTON ヴィトン リング 指輪 aq6844
希少石 角サファイア 大粒 ダイヤモンドプラチナ リング 指輪 ジュエリーです。
ティファニー TIFFANY ダイヤモンド トゥルー リング 0.30ct
miki☆@77-88❣️ 様専用JE288鑑付★セット割、在庫整理価格
●サファイア
ｋ18ダイヤ♡テディベア♡リング指輪
ミキモト 1P アコヤ真珠 リング 指輪 K18YG 8.5mm 7号
周りの取巻きメレダイヤ 個人鑑定
TEN. プランプピンキーリング ゴールド 7号
カラー G〜H
タサキPt900色石ダイヤモンドリング0.50ct0.09ct 6.55g
クラリティ SIクラス
高品質.pt950 1.5ctしいラグジュアリードリップダイヤモンドリング 25
カット GOOD
ルイヴィトン LV＆ME リング R ゴールド 指輪
全てのダイヤモンドに圧巻の照りが見られます。
天然コーンフラワー ブルーサファイア ダイヤ リング2.21ct k18 f
✴︎極美品 K18 18金 2.36ct ペリドット 0.50ct ダイヤ リング
●コメント
【美品】K18 ワンポイントダイヤモンドリング
角2.5ctサファイア、色は深みのあるブルーになり、周りには綺麗なロングテーパーのダイヤを豪華に2.1ctで取り巻いた、大変オススメの最高級ジュエリーです。
203ジュエリー JEWELRY ゴールド ピンキーリング クロス 十字架
キュート且つ、大変エレガントなジュエリーです。
18金 K18 デザインリング レディース 1.8g 9号 X239
中々お目に掛かれない希少なハイクオリティジュエリーですので、是非この機会にご入手ください(^^)
agete Dreamy Dreamy K10リング オパール
HERMES ビンテージ メキシコ リング エルメス シルバー
再値下げ！Christian dior ★ ja dior ★パール ハート
●正規店参考上代
【英国アンティーク】K9 9金 オパール 取り巻き 指輪 11号
95万円程。
✨ペアで48,000円✨プラチナPt900/マットタイプ・甲丸マリッジリング★
アガット K10 PG ダイヤ ティアラ リング 9号
●状態
水野薫子 K18/Pt900 宝石マルチ リング No.26236
B
美品 ティファニー １８３７ ナローリング １５号 TIFFANY
K18✨サイドアングル✨ダイヤが蝶々◯白蝶真珠11.20㎜付き✨素敵なリング✨
S＝未使用
Vivienne Westwood ボウリング
A＝保管傷程度（ほぼ未使用
ブルガリ ルチアリング
B＝若干の使用感（目立つ傷無し）
ポンテ・ヴェッキオ ダイヤモンドリング フラワー
C＝使用感有（目立つ傷無し）
値下げ中❣️早い者勝ち Cartier ダイヤ3つリング 3号 プラチナ
D＝目立つ傷有り
ジオデシック リング 未使用 新宿伊勢丹
ハート K18リングダイヤ
自宅保管品ですので几帳面な方や完璧をお求めの方にはあまりオススメ致しません。
セリーヌ/ノットリング/ゴールドフィニッシュ ブラスゴールド
天然石の為、石に多少な傷がある場合がございますので、ご了承ください。
リング¥2万5920シャルロットシェネシハラアルティーダウードマリアブラック
※詳しくは写真をご確認ください。
ニワカ 750 Pt950 リング 一路 ICHIRO #10 定価19万
ティファニー ティーワイヤー ブレスレット ローズゴールド
●品質
ダイヤモンド1ctリング
pt900
ヴァンドーム プラチナリング ダイヤ ハートモチーフpt950
サファイア 2.55ct
4℃✨ k18エタニティダイヤリング k18ダイヤモンドリング
ダイヤ 2.1ct
TORILOGY トリロジー K18 WG ダイヤモンドリング
美品 K18YG/PG/Pt900 ダイヤモンド 3連リング D:0.51ct
※宝石は全て天然のものです。
ダイヤモンド×ブルートパーズ×シェル リング K18YG Pt900 5.9g
アクアマリンの指輪 サイズ９号
●重量
BVLGARI リング
約14.4g
未使用品 ADASTRIA PASTIERRA 10金 ダイアモンドリング
Pt900 大粒 ダイヤモンド 2石 二連デザイン リング 指輪 5号
●サイズ ※全て"約"とさせて頂きます。
⟡.·*.agete アガット フリルリング K10⟡.·*.
トップ全体 ＝ 2.3cm × 2.0cm ※腕 0.3cm × 高さ0.9cm
PT950ティファニー ダイヤモンドリング
中石 = 0.8cm × 0.65cm
ヴァンクリーフアーペル ロマンスソリティアリング/婚約指輪/9号
リングサイズ = 11号
Q1824 カルティエ 10号 K18WG C2 リング 指輪 ラージ
Cartier カルティエ ラブリング ダイヤ1p ピンクゴールド 9号
●付属
STAR JEWELRY スタージュエリー K18WG 天然ダイヤモンド リング
ケース ※新品ベロア素材。
k18WG ショパール ハッピーダイヤモンド リング 幅広タイプ
ヴィヴィアンウエストウッド アーマーリング ディアマンテ 03-23041905
CHAUMET☆ショーメ☆リング
●鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無
Tiffany&Co. ティファニー トルク ナローリング フランクゲーリー
無
値下げ!!K10WG ハートアクアマリンリング
美しい存在感 H SI ダイヤモンド 0.58ct K14 wg リング 鑑定付
在庫は #キラキラshop からご覧ください！！
最終値下げ上質 ダイヤモンド プラチナ Pt リング 指輪 送料込み
Tiffany&Co ティファニー オリーブ リーフ 葉 リング シルバー
※サイト外で商談中の場合は一時出品停止をさせて頂きますのでご了承ください(＞＜)
GICLAT ギクラ リング ゴールド 11号
カルティエ
天然エメラルド ダイヤモンド プラチナ900 リング
ミキモト
ティファニー リング13号
タサキ
パヴェリング♥K10 マルチカラー ピンクトルマリン ポンテヴェキオ ビズー
ロイヤルアッシャー
ショーメ LIENS SÉDUCTION「リアン」セデュクシオン リング
ブルガリ
【高級】白水晶リングs925 、7.8g
ティファニー
【値下げ不可】ヨシコクリエーション 義指リング
OCCJGEJ
プラチナ アレキサンドライト ペンダントトップ ダイヤモンド ネックレス
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
インディアンジュエリ－ ト－マスカ－ティスリング♪
K18 ダイヤモンドフルエタニティリング(#2.5)
エテ k10シェアリング ９号【値下げ交渉可能です♪】
ヴィヴィアンウエストウッド 指輪
Cartier LOVE ウェディングリング ピンクゴールド 11号
GUCCI グッチ 指輪 リング ゴールドメタル ストーン GG ロゴ
天然 非加熱パープル サファイア ダイヤ リング1.23ct k18 f
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目立った傷や汚れなし
まとめ買いでお得 キラキラshop サファイア 2.5ct ダイヤ 2ct 豪華 ギラギラ リング リング
375
37分钟前
まとめ買いでお得 キラキラshop サファイア 2.5ct ダイヤ 2ct 豪華 ギラギラ リング リング
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524,900
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(税込) 送料込み
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リング
キラキラshop サファイア 2.5ct ダイヤ 2ct 豪華 ギラギラ リング
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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配送の方法
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東京都
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1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
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まとめ買いでお得 キラキラshop サファイア 2.5ct ダイヤ 2ct 豪華 ギラギラ リング リング
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