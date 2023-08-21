まとめ買いでお得 キラキラshop サファイア　2.5ct ダイヤ　2ct 豪華　ギラギラ　リング リング

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【再値下げ】シルバー925×トルマリン天然石リング

4月19日 559800円出品！

【グッチ】ゴースト リング Ag925 18号 #19



最高級 ハートキュー 1ct ダイヤモンド プラチナ エタニティ リング 鑑別付

即売希望の為、早ければ早いほど交渉大歓迎＼(^o^)／

PT900 ルビー 1ct 1カラット 1キャラ ダイヤモンド リング 指輪

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Bottega veneta チェーン リング 指輪



LOUIS VUITTON ヴィトン リング 指輪 aq6844

希少石 角サファイア 大粒 ダイヤモンドプラチナ リング 指輪 ジュエリーです。

ティファニー TIFFANY ダイヤモンド トゥルー リング 0.30ct



miki☆@77-88❣️ 様専用JE288鑑付★セット割、在庫整理価格

●サファイア

ｋ18ダイヤ♡テディベア♡リング指輪



ミキモト 1P アコヤ真珠 リング 指輪 K18YG 8.5mm 7号

周りの取巻きメレダイヤ 個人鑑定

TEN. プランプピンキーリング ゴールド 7号

カラー G〜H

タサキPt900色石ダイヤモンドリング0.50ct0.09ct 6.55g

クラリティ SIクラス

高品質.pt950 1.5ctしいラグジュアリードリップダイヤモンドリング 25

カット GOOD

ルイヴィトン LV＆ME リング R ゴールド 指輪

全てのダイヤモンドに圧巻の照りが見られます。

天然コーンフラワー ブルーサファイア ダイヤ リング2.21ct k18 f



✴︎極美品 K18 18金 2.36ct ペリドット 0.50ct ダイヤ リング

●コメント

【美品】K18 ワンポイントダイヤモンドリング

角2.5ctサファイア、色は深みのあるブルーになり、周りには綺麗なロングテーパーのダイヤを豪華に2.1ctで取り巻いた、大変オススメの最高級ジュエリーです。

203ジュエリー JEWELRY ゴールド ピンキーリング クロス 十字架

キュート且つ、大変エレガントなジュエリーです。

18金 K18 デザインリング レディース 1.8g 9号 X239

中々お目に掛かれない希少なハイクオリティジュエリーですので、是非この機会にご入手ください(^^)

agete Dreamy Dreamy K10リング オパール



HERMES ビンテージ メキシコ リング エルメス シルバー



再値下げ！Christian dior ★ ja dior ★パール ハート

●正規店参考上代

【英国アンティーク】K9 9金 オパール 取り巻き 指輪 11号

95万円程。

✨ペアで48,000円✨プラチナPt900/マットタイプ・甲丸マリッジリング★



アガット K10 PG ダイヤ ティアラ リング 9号

●状態

水野薫子 K18/Pt900 宝石マルチ リング No.26236

B

美品 ティファニー １８３７ ナローリング １５号 TIFFANY



K18✨サイドアングル✨ダイヤが蝶々◯白蝶真珠11.20㎜付き✨素敵なリング✨

S＝未使用

Vivienne Westwood ボウリング

A＝保管傷程度（ほぼ未使用

ブルガリ ルチアリング

B＝若干の使用感（目立つ傷無し）

ポンテ・ヴェッキオ ダイヤモンドリング フラワー

C＝使用感有（目立つ傷無し）

値下げ中❣️早い者勝ち Cartier ダイヤ3つリング 3号 プラチナ

D＝目立つ傷有り

ジオデシック リング 未使用 新宿伊勢丹



ハート K18リングダイヤ

自宅保管品ですので几帳面な方や完璧をお求めの方にはあまりオススメ致しません。

セリーヌ/ノットリング/ゴールドフィニッシュ ブラスゴールド

天然石の為、石に多少な傷がある場合がございますので、ご了承ください。

リング¥2万5920シャルロットシェネシハラアルティーダウードマリアブラック

※詳しくは写真をご確認ください。

ニワカ 750 Pt950 リング 一路 ICHIRO #10 定価19万



ティファニー ティーワイヤー ブレスレット ローズゴールド

●品質

ダイヤモンド1ctリング

pt900

ヴァンドーム プラチナリング ダイヤ ハートモチーフpt950

サファイア 2.55ct

4℃✨ k18エタニティダイヤリング k18ダイヤモンドリング

ダイヤ 2.1ct

TORILOGY トリロジー K18 WG ダイヤモンドリング



美品 K18YG/PG/Pt900 ダイヤモンド 3連リング D:0.51ct

※宝石は全て天然のものです。

ダイヤモンド×ブルートパーズ×シェル リング K18YG Pt900 5.9g



アクアマリンの指輪 サイズ９号

●重量

BVLGARI リング

約14.4g

未使用品 ADASTRIA PASTIERRA 10金 ダイアモンドリング



Pt900 大粒 ダイヤモンド 2石 二連デザイン リング 指輪 5号

●サイズ ※全て"約"とさせて頂きます。

⟡.·*.agete アガット フリルリング K10⟡.·*.

トップ全体 ＝ 2.3cm × 2.0cm ※腕 0.3cm × 高さ0.9cm

PT950ティファニー ダイヤモンドリング

中石 = 0.8cm × 0.65cm

ヴァンクリーフアーペル ロマンスソリティアリング/婚約指輪/9号

リングサイズ = 11号

Q1824 カルティエ 10号 K18WG C2 リング 指輪 ラージ



Cartier カルティエ ラブリング ダイヤ1p ピンクゴールド 9号

●付属

STAR JEWELRY スタージュエリー K18WG 天然ダイヤモンド リング

ケース ※新品ベロア素材。

k18WG ショパール ハッピーダイヤモンド リング 幅広タイプ



ヴィヴィアンウエストウッド アーマーリング ディアマンテ 03-23041905



CHAUMET☆ショーメ☆リング

●鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無

Tiffany&Co. ティファニー トルク ナローリング フランクゲーリー

無

値下げ!!K10WG ハートアクアマリンリング



美しい存在感 H SI ダイヤモンド 0.58ct K14 wg リング 鑑定付

在庫は #キラキラshop からご覧ください！！

最終値下げ上質 ダイヤモンド プラチナ Pt リング 指輪 送料込み



Tiffany&Co ティファニー オリーブ リーフ 葉 リング シルバー

※サイト外で商談中の場合は一時出品停止をさせて頂きますのでご了承ください(＞＜)

GICLAT ギクラ リング ゴールド 11号

カルティエ

天然エメラルド ダイヤモンド プラチナ900 リング

ミキモト

ティファニー リング13号

タサキ

パヴェリング♥K10 マルチカラー ピンクトルマリン ポンテヴェキオ ビズー

ロイヤルアッシャー

ショーメ LIENS SÉDUCTION「リアン」セデュクシオン リング

ブルガリ

【高級】白水晶リングs925 、7.8g

ティファニー

【値下げ不可】ヨシコクリエーション 義指リング

OCCJGEJ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

プラチナ アレキサンドライト ペンダントトップ ダイヤモンド ネックレスインディアンジュエリ－ ト－マスカ－ティスリング♪K18 ダイヤモンドフルエタニティリング(#2.5)エテ k10シェアリング ９号【値下げ交渉可能です♪】ヴィヴィアンウエストウッド 指輪Cartier LOVE ウェディングリング ピンクゴールド 11号GUCCI グッチ 指輪 リング ゴールドメタル ストーン GG ロゴ天然 非加熱パープル サファイア ダイヤ リング1.23ct k18 f