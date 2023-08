Maison Margiela メゾンマルジェラ スニーカー

Mod.S37WS0561 DEADSTOCK BASKET

P3712

数回使用しましたので、かかとに多少のすり減り、つま先(ブルーの部分)に細かい汚れがありますが良い状態です◎

サイズ...42(26.5㎝)普段27㎝を履いていますが大丈夫でした。

定価...126,000円

ご興味ございましたらお気軽にご連絡ください!

※他サイトにも出品中のため突然取り消す場合もございます。

#MaisonMargiela

#メゾンマルジェラ

#MM6

#AIRJORDAN4

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 やや傷や汚れあり

