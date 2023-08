1年前店舗にて旦那用に購入しましたが、

1年前店舗にて旦那用に購入しましたが、似合わなかったので出品します。1回の試着のみです。まだ綺麗な状態です。定価、26,400円でした。現在は完売しているようです。実物のお写真は最後にあります。室内光でお色が多少変わっておりますがサイト画像のお色見が正確なお色です。【 商品説明 】表面を柔らかな無地のナイロン素材、対する裏面をクラシックな表情ながらも滑らかなタッチ感のヘリンボーン素材で仕立てた、リバーシブルデザインのスナップボタンシャツジャケット。中綿にはハイテクノロジーなサーモア社製インサレーションを使用し、軽量性と保温性も兼ね備えた優れものです。表側:ナイロン 100 % / 裏側:ポリエステル 61%・レーヨン 39%・中わた:ポリエステル 100 %サイズ L肩幅 52 身幅61 袖丈63.5 着丈78 カラー···グリーンフード···フードなし季節感···春、秋、冬※最終値下げ品になります。コメント無し、即購入okです(*^^*)

