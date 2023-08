★フォロー割

●人気ハーレーダビットソンのモノトーンカラーが渋い1枚です。

●素材 コットン100%

●color ブラック

●size L

肩幅 53

身幅 65

袖丈 27

着丈 76

*あくまで古着という事をご理解くださいませ。

#90s#ハーレーダビットソン#tシャツ#半袖#gazila

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

