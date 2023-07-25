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大注目 des COMME GARCONS ストライプシャツ Homme　パッチワーク シャツ

商品の説明

コムデギャルソン・オム COMME des GARCONS HOMME
希少 ヴィンテージ 50s ペンドルトン オンブレチェックシャツ S
今季22-23AW
supreme コムデギャルソン シャツ Lサイズ
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商品のサイズS
ブランドコムデギャルソンオム
商品の状態目立った傷や汚れなし

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コムデギャルソン・オム COMME des GARCONS HOMME今季22-23AW若干の使用感はございますが目立つ汚れや目立つ染み、破損等のダメージは見当たらず状態は良好です。今季のアイテムの中で特に人気の品だったと思います。素材…綿100％サイズ… Ｓ（肩幅47㎝，着丈(襟下)75cm，身幅(わき下)56cm，袖丈61cm ※若干の誤差はご容赦下さい。）

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商品のサイズS
ブランドコムデギャルソンオム
商品の状態目立った傷や汚れなし

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40分钟前

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¥27,000 ¥15,120

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