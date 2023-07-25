大注目 des COMME GARCONS ストライプシャツ Homme　パッチワーク シャツ

コムデギャルソン・オム COMME des GARCONS HOMME

希少 ヴィンテージ 50s ペンドルトン オンブレチェックシャツ S

今季22-23AW

supreme コムデギャルソン シャツ Lサイズ

若干の使用感はございますが目立つ汚れや目立つ染み、破損等のダメージは見当たらず状態は良好です。今季のアイテムの中で特に人気の品だったと思います。

美品 patagonia フェズマンシャツ S ワーク surf 半袖シャツ



tricot comme des garcons 白シャツ ヴィンテージ tao

素材…綿100％

【美品】ラッキーストライク HONDA B•A•R F1 ピットシャツ

サイズ… Ｓ（肩幅47㎝，着丈(襟下)75cm，身幅(わき下)56cm，袖丈61cm ※若干の誤差はご容赦下さい。）

商品の情報 商品のサイズ S ブランド コムデギャルソンオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

コムデギャルソン・オム COMME des GARCONS HOMME今季22-23AW若干の使用感はございますが目立つ汚れや目立つ染み、破損等のダメージは見当たらず状態は良好です。今季のアイテムの中で特に人気の品だったと思います。素材…綿100％サイズ… Ｓ（肩幅47㎝，着丈(襟下)75cm，身幅(わき下)56cm，袖丈61cm ※若干の誤差はご容赦下さい。）

商品の情報 商品のサイズ S ブランド コムデギャルソンオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

off-white カモフラフィールドジャケットラルフローレン XL デニムシャツ 長袖シャツ 刺繍ロゴ 古着貴重★美品 サンローラン チェックシャツ 三代目 岩田剛典着LOUIS VUITTON ドレスシャツ 黒 サイズM