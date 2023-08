メインカラー···ブラウン

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···ランニング/トレーニング

特徴/機能/素材···スエード

ご覧頂きありがとうございます

こちらで買ったのですが、サイズが合わなかったので泣く泣く出品です(т-т)

商品説明

1970年代adidas TOBACCO

サイズ:27cm〜27.5cmぐらい(表記が読めませんでした)

*平置き実寸 全てcmです

アウトソール:28.5

(素人採寸の為多少の誤差はお許しください)

経年劣化で左紐が少し切れています。そのまま履いても問題ありませんが、変えて頂いても良いかと

発送方法:ゆうゆうメルカリ便

[コメント]

70s adidasスニーカーの名作TOBACCOです。

フランス製のオリジナルです。本当に渋くてカッコいいです!ソールの減りは多少ありますが、硬化もそんなにしていないので、履くには問題ないかと思います。

TOBACCOのオリジナルは中々出ないと思います。

コレクターの方、興味のある方是非いかがでしょうか?

気持ちの良いお取引をしたいと思っておりますので是非よろしくお願い致します。

*質問も受け付けておりますが、仕事の都合上返答が遅れることもございます。ご理解よろしくお願い致します。

vintage アメカジ 菅田将暉 ポーカーズ

NIKE コルテッツ 70s 80s 90s スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

