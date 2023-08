GUCCI グッチ ロゴ ストライプ レザー スニーカー ホワイト メンズ ハイブランド ローカットスニーカー

【ブランド】

GUCCI

【表記サイズ 】

9(28cm)

【品番】

523469

【色】

ホワイト

【素材】

レザー

【付属品】

箱 保存袋

【新品定価】

90,200円

【状態】

全体的に大きな汚れなく綺麗な状態です。

アッパー、ミッドソール共に比較的綺麗な状態です。

ソールは、しっかり残っていますので、まだまだ履いて頂けます。

全体的に汚れ、ダメージなく綺麗な状態で、問題なくまだまだ履いて頂ける状態です。

同じサイズをお探しの方はこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

#スニーカーcom26

USED品になりますので、ご理解ある方のみご購入ください。

※インソールのお写真は、問題がある場合のみ掲載させて頂いております。

※照明や撮影環境、お使いのモニター設定状況により実物とお色が違って見える場合がございます。予めご了承ください。

【備考】

※ 不明点がございましたらお気軽にお申し付け下さいませ。

ご質問を頂いた際、お時間を頂く事がございます。

※ あくまでも1点ものの中古品となりますので、ご到着後のご返品はできかねます。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

