【メーカー包装済】 × Stussy mastermind XLサイズ ポロシャツ コラボ ポロシャツ

⚫︎商品名

ポロシャツ

⚫︎サイズ

XL

⚫︎実寸サイズ 平置き(cm)

着丈→68

身幅→51

⚫︎カラー

黒 / ブラック

⚫︎素材

綿100%

⚫︎状態

USED

良好

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

