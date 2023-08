【期間限定！最安値挑戦】 VERDY VICK tee + ポーチセット ISETAN JINS Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ISETAN The Spaceにて催された

VERDY's THE GIFT SHOPにて

手刷りのTシャツ

JINS のサングラスに付いてきた

カラビナ付きサングラスポーチ

このポーチはカラビナでカバンに付けてもよし

ストラップをつけたら

斜め掛けのポーチになりそう。

まぁバックに付けたら可愛いのは間違いなし。

サイズ感は画像を添付してますが

大体ですが横20cm 奥行5cm

両方とも未使用となります。

他のサイトでも出品しているので

先に売れてしまった場合はご容赦ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウエステッドユース 商品の状態 新品、未使用

