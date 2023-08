○お得なフォロー、おまとめ割○

【内容】

【高品質版】

絵本によりStory Song、Story Reading、Echo Chant、Kids Song、Melodyなど最大8パターンのモードがあります。一部の本は1~2パターン(動画多数)

⭐︎インストール用DAB、MP3、動画はGoogle Driveで共有⭐︎

QRコードでスマホで簡単に聴けます

マイヤペンに絵本のデータをインストールしてから発送します。

【MaiyaPen マイヤペン】

・容量:32GB 色:ピンク

・USBケーブル

・シリコンカバー

・MaiyaPen対応 中国語絵本 15冊

・音声シールブック 1冊

・中国語版取扱説明書

・日本語の説明書

〇完全日本語の案内音声ペン

※ペンの保証はプロフにてご確認ください

よくばりカードは+2000円

[注意事項]

○お得なフォロー、おまとめ割○#リーファ英語絵本【マイヤペン付】Liao 英語絵本130冊#maiyapen対応絵本 #動画付絵本[シールを貼らずに音声が聞けます]⭐︎I can read biscuit my first 2冊⭐︎ORT 絵辞書・通読カードおまけ【内容】①絵本 130冊 高品質版②130冊分通読カード 2枚③30週分通読カード 4枚④通読ポスター 3枚⑤中国語訳・52週読書スケジュール管理表【高品質版】絵本によりStory Song、Story Reading、Echo Chant、Kids Song、Melodyなど最大8パターンのモードがあります。一部の本は1~2パターン(動画多数)⭐︎インストール用DAB、MP3、動画はGoogle Driveで共有⭐︎QRコードでスマホで簡単に聴けますマイヤペンに絵本のデータをインストールしてから発送します。【MaiyaPen マイヤペン】・容量:32GB 色:ピンク・USBケーブル・シリコンカバー・MaiyaPen対応 中国語絵本 15冊・音声シールブック 1冊・中国語版取扱説明書・日本語の説明書〇完全日本語の案内音声ペン※ペンの保証はプロフにてご確認くださいよくばりカードは+2000円[注意事項]※商品は3営業日以内に発送(土日祝 休業日)※配送業者:佐川急便※海外の出版物は製本、紙質、印刷等が粗い事や輸送による凹みや傷、汚れなどがある場合があります。気になる方はご遠慮ください。 ※絵本の仕様上、たまにページに音が鳴らない箇所がありますのでご了承ください。#おうち英語 #英語育児 #洋書 #英語絵本 #読み聞かせ #子供英語 #オックスフォードリーディングツリー #ORT #sightwords #phonics #scholastic #CTP #多聴多読 #初級英語 #英検 #バイリンガル #音声ブック #寝かしつけ絵本 #ベストセラー #DWE #ReadAlong #MaiyaPen #Maiyaペン #ハリーポッター #harrypotter #マイヤペン #Liao130 #Liaoリスト #FirstLittleReaders #DWE #Disney #CTP #船津徹 #Heinemann

