商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パナソニック(Panasonic)のポータブルMDレコーダーです。型番 SJ‐ MR250‐S シルバーです。お写真の2枚目3枚目が全ての付属品です。2枚目の写真の商品は一度再生に使用、3枚目の写真の商品は袋から出す事もなく未使用です。乾電池ケースがなくなってしまいました。箱は傷やスレがあります。10年前くらいに購入して、ずっと棚に保管していたので動くかは分かりません。ご理解の上、ご購入お願い致しますm(__)m#パナソニック#Panasonic

