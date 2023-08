ご覧いただきありがとうございます。

ハナエモリのセットアップです。

サイズは、40(L)です。

実寸をご確認ください。

色は、黒地にネイビーのデコルテっぽい柄です。

光が当たると、写真の様に花が浮き上がり綺麗な色合いになります。

表地 ポリエステル 92%

絹 8%

裏地 キュプラ 100%

襟とウエストは、ビーズ使いです。

ボタンは、ビーズとあわせた様なデザインになっています。

ジャケットの前合わせにはタックを入れてアクセントとなっています。

ジャケットは、ノーカラーです。

薄い肩パッドが入っています。

平置きで

〈ジャケット〉

肩幅 38cm

身幅(脇下) 48cm

(ウエスト付近) 42cm

袖丈 55.5cm

〈ワンピース〉

肩幅 38.5cm

身幅(脇下) 47cm

(ウエスト付近) 39cm

(ヒップ付近) 49cm

着丈(袖丈) 97.5cm

後ろファスナー 54cm

後ろ裾タック 19.5cm(幅 4.5cm)

素人採寸です。

中古品にご理解いただけたらと思います。

#HANAEMORI

#ハナエモリ

#セットアップ

#ワンピース

#スーツ

#絹混

ご覧いただきありがとうございます。ハナエモリのセットアップです。サイズは、40(L)です。実寸をご確認ください。色は、黒地にネイビーのデコルテっぽい柄です。光が当たると、写真の様に花が浮き上がり綺麗な色合いになります。表地 ポリエステル 92% 絹 8%裏地 キュプラ 100%襟とウエストは、ビーズ使いです。ボタンは、ビーズとあわせた様なデザインになっています。ジャケットの前合わせにはタックを入れてアクセントとなっています。ジャケットは、ノーカラーです。薄い肩パッドが入っています。平置きで〈ジャケット〉肩幅 38cm身幅(脇下) 48cm (ウエスト付近) 42cm袖丈 55.5cm〈ワンピース〉肩幅 38.5cm身幅(脇下) 47cm (ウエスト付近) 39cm (ヒップ付近) 49cm着丈(袖丈) 97.5cm後ろファスナー 54cm後ろ裾タック 19.5cm(幅 4.5cm)素人採寸です。中古品にご理解いただけたらと思います。#HANAEMORI#ハナエモリ#セットアップ#ワンピース#スーツ#絹混

