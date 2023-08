代引き人気 Surface Pro 4 4GB 新品SSD256GB 本体&AC オフィス付 タブレット

ご覧いただきありがとうございます。

中古Surface Pro4 MODEL 1724【本体、純正ACのセット】です。

SSDはM.2 SUNEAST 256GB 新品に換装しています。

Intel Core m3-6Y30 0.90GHz 1.51GHz

SSD 256GB(新品高速起動)

メモリ 4GB

Windows10 Pro 64bit

SDスロット確認済み

バッテリー3時間表示

【商品状態】

バッテリー充電確認済み、タッチパネル動作可。

機種特有の画面揺れですが、3時間youtube連続再生を行いましたが、

見られなかったので、動作品としています。

現状渡しでよろしくお願いします。

商品到着後にすぐ使用可能

付属品

本体、電源ケーブルセット

【注意事項】

現状渡しでの取引でお願いします。

※リセット時SDカードがオフになっている場合があります。

UEFIでオンにしていただくようお願いいたします。

#SurfacePro4 #1724 #4GB #SSD256GB #SurfacePro4

商品の情報 ブランド マイクロソフト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は【画面揺れ無し】中古Surface Pro4 MODEL 1724【本体、純正ACのセット】です。SSDはM.2 SUNEAST 256GB 新品に換装しています。Intel Core m3-6Y30 0.90GHz 1.51GHzSSD 256GB(新品高速起動)メモリ 4GBWindows10 Pro 64bitSDスロット確認済みバッテリー3時間表示【商品状態】バッテリー充電確認済み、タッチパネル動作可。機種特有の画面揺れですが、3時間youtube連続再生を行いましたが、見られなかったので、動作品としています。現状渡しでよろしくお願いします。商品到着後にすぐ使用可能付属品本体、電源ケーブルセット【注意事項】現状渡しでの取引でお願いします。※リセット時SDカードがオフになっている場合があります。UEFIでオンにしていただくようお願いいたします。#SurfacePro4 #1724 #4GB #SSD256GB #SurfacePro4

