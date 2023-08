ご覧頂きありがとうございますm(_ _)m

デロンギ空気清浄機付きファンヒーター&送風機

プロフィールもご一読頂ければ幸いです。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございますm(_ _)mプロフィールもご一読頂ければ幸いです。◇電化製品も多数出品しておりますので ご覧下さいませ。 ↓ ↓ ↓ ↓ #銀河電化製品一覧*******************************************ー同じ消費電力で2倍の暖かさー●ビームヒーターで暖かさ2倍●省電力で節電に最適●遠赤外線で温熱効果抜群●小型でデザイン可愛いキューブ型●持ち運びやすい取っ手付き●角度調整可能(約20度)●200w/400wの2段階切り替え●故障・危険の少ないニクロムヒーター採用●特許技術の輻射グリルで驚異の熱効率【ビームヒーター】コンパクトなのに高機能な"ビームヒーター キューブ”は、独自形状の内部パネルで熱を効率よく反射し、同じ消費電力で2倍の暖かさが感じられます。カラー:ホワイト[サイズ・容量]【サイズ】本体:W230xD180xH253mmコード長さ:約1.8mパッケージサイズ:W287?D245?H291mmカートン:W60xD51xH32cm【重量】本体:約1.9kgパッケージ:2.3kg[規格]■生産地:中国■素材・成分:【仕様】電圧:AC100V(50/60Hz)消費電力:弱:200W、強:400Wヒーター切替スイッチ:2段階(弱/強)上下調整角度:手動 約20度安全装置:転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、温度過昇検知サーモススタット、バイメタル【電気代】400W時:約10.8円/1時間 (1KWhを27円換算)200W時:約5.4円/1時間【付属品】取扱説明書(保証書付き)【カラー】ホワイト■パッケージ:個別箱■製造年:2022■商品札:無し

