限定モデルの未使用品!

靴を主役のコーデにしても素敵

【 弊社取扱商品につきまして 】

商品は弊社オーナー個人の持ち物で、全て正真正銘本物です。

中古品として複数の方の手に渡ったものとは違い、個人で所有していたものですので安心してお買い物いただけます。

※オーナーの本業は経営コンサルティングです。

現役引退を機に持ち物を整理しており、ルイヴィトンやクロムハーツなどのたくさんあるコレクションも、気に入って大切に使っていただける方にお譲りできたらと出品することに致しました。

こちらに出品しているのは、

・同じものをまた買ってしまった

・いいなと思って買ってみたけど、自宅で試着してみたらイメージと違った

・プレゼントで同じものをいただいた

・気に入って購入したけどなかなか使う機会がない

・数回使用したけど、しばらく保管したままになっている

そんな商品ばかりです。

特にハイブランドでは稀少な大きめサイズを中心に扱っておりますので、サイズがなく諦めていらした方、欲しくても手に入らなかった方はこの機会にぜひ☆

ご不明な点は遠慮なくお尋ねください^^

***

ポール・ジョージ選手のシグニチャーラインの新品未使用品。

履き心地はもちろんですが、このデザインは限定品です。

シンプルなコーデのワンポイントにぜひ^^

サイズの合う方はお見逃しなく!

NIKE 【SIGNATURE MODEL】NIKE PG 3 EP AO2608-900

ナイキ バスケットボール PG 3 EP "ポール ジョージ"

"MAMBA DAY"BLK/YEL/GRY

●サイズ 27.5cm

●状態:未使用タグ付き

●付属品

特に記載がない場合は、写真にあるものが全てとなります。予めご了承くださいませ。尚、不明な点は遠慮なくお尋ねください。

●その他 注意事項

・自宅にて保管しておりました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

・他のサイトでも出品しております。

時間差で商品が売れてしまう場合もありますので、その旨ご理解ください。

SH050

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

