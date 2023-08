#Verryの出品商品はこちら

○アイテム

ポールスミス ロンドン

Paul Smith LONDON

ビンテージ ヴィンテージ バイク

ライダースパンツ レザーパンツ バイカーパンツ

牛革 レザー オールレザー

ブラック 黒色

XL相当 サイズ34

メンズ MENS

○サイズ

表記サイズ:34

ウエスト 80cm

ヒップ 54cm

股上 26.5cm

股下 85cm

総丈 108cm

渡り幅 31cm

裾幅 21cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

目立った傷や汚れ等なく、まだまだ綺麗にご着用いただけます。

○カラー

ブラック 黒色

○付属品

カード、袋は撮影用になります。

付属はしません。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

管理番号

04-23-6-59 12132250ME1980

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポールスミス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#Verryの出品商品はこちら○アイテムポールスミス ロンドンPaul Smith LONDON ビンテージ ヴィンテージ バイクライダースパンツ レザーパンツ バイカーパンツ牛革 レザー オールレザー ブラック 黒色XL相当 サイズ34メンズ MENS○サイズ表記サイズ:34ウエスト 80cm ヒップ 54cm股上 26.5cm 股下 85cm 総丈 108cm 渡り幅 31cm 裾幅 21cm 平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れ等なく、まだまだ綺麗にご着用いただけます。○カラーブラック 黒色○付属品カード、袋は撮影用になります。付属はしません。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号04-23-6-59 12132250ME1980

