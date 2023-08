はじめまして。

服が好きで出品始めました♪

サイズアウトしてしまったお洋服や

系統が変わりもう着なくなった服を

捨てるのはもったいないため

お安く出品しています(o^^o)

他にも

スナイデル ミラオーウェン Youjiyanamoto

アメリカヴィンテージ ウィルフリー

spick span ミュベール アダムエロペ

アンスリード スナイデル フレイアイディア

ジュラピケ マメクロゴウチ ハイク

プレステ ベイクルーズ ウサギオンライン

ENFOLD トゥモローランド イエナ

ビューティ&ユースエレンディーク アパルトモン

などのブランドが好きです。

----------------------------------------------

●種類

etre tokyo エトレトウキョウ ツーピースレイヤードシャツ

2way トップス ブラウス

カラー···ホワイト 白

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋

定価27,500円

----------------------------------------------

●サイズ フリー

※平置き素人採寸のため多少の誤差は予めご了承ください。

----------------------------------------------

●ランク

A新品未使用、非常にいい状態

B 特に目立った汚れなし

→ C 一部よごれはあるが、問題なし

D 目立った汚れあり

右袖口にシミあり。

それ以外に目立ったダメージはございません。

ポケット2箇所

----------------------------------------------

●その他、注意事項

古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。

梱包は丁寧にさせていただきますが畳シワはご了承ください。

梱包資材は水や刺激に強い、専用袋に入れてお送りします!

最後までご覧いただきありがとうございます!

#りーぬの商品一覧

#りーぬの商品一覧トップス

管理 SE634539

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド エトレトウキョウ 商品の状態 やや傷や汚れあり

