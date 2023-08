【お買い得！】 モラレス アコースティックギター M180 アコースティックギター

機材庫整理の為、ギターを大量出品いたします。

FG830 オータムバースト(AB) / YAMAHA アコースティックギター

ある程度整理できたら出品を取り止めさせていただきます。

【中古】☆LAVA MUSIC☆LAVA ME 2☆最先端アコギ☆0413-01



YAMAHA アコースティックギター アコギ 新品

製造から40年以上経過していると思われますが、ペグに若干の経年変化(錆び)が見受けられる以外は全体的に非常に綺麗な状態です。

逸品!Maruha まるは F212ジャパンヴィンテージアコギ Fタイプ



Takamine eletric acoustic guitar

乾いた木の響きが心地いいです。

Solafideさま専用 Martin D-42



Aria AC50 クラシックギター

いわゆるドレッドノートサイズのボディーです。

イヤホン一つで自分だけの世界を作り出す自分専用のギター「Klang」



モラレス アコースティックギター M180

ヘリングボーン的な装飾がボディートップにあるので、マーティンのHD28のコピーモデルでしょうか。

☆Morris アコギ☆MD-502 シリアル:9130715 ソフトケース付き



美品 虎杢 ヤマハ APX-6NA エレガット ヤマハ クラシック レスポール

近年ものの同価格帯のモデルとは比べ物にならない材のセレクトの良さ、作りの良いモデルです。

James J-350C/BBT 美品⭐︎ジェームスエレアコギター

経年変化で木も乾いてきていて、心地よく鳴っています。

Little Martin LX-1 アコースティックギター【ケース付】

ネック回りの状態も非常に良いです。

APXT2 (NT) ミニ・アコースティックご専用・ギター



Morris モーリス S-20 TS コーラス

入門用ギターとして、セカンドギターとして、非常におすすめできます。

Soloette サイレントギター 軽量 made in USA 5a49



【国産】TOKAI トーカイ キャッツアイ!アコギ【弾き易く調整☆新品の弦】

ケースはありませんが、緩衝材と段ボールで梱包ののちに発送させていただきます。

S.Yairi YM-03 ナチュラル



【絶品】Gibson 1962 J-45 1997年製 日本限定

#ジャパニーズヴィンテージギター

【ハードケース付】 K.yairi RSL-701cs Kヤイリ

#Japanesevintageguitar

L.R.Baggs エルアールバックス Anthem アンセム ジャンク扱い

#vintageguitar

【IKd様専用】YAMAHA F620 アコースティックギター(おまけ付き)

#ビンテージギター

製造から40年以上経過していると思われますが、ペグに若干の経年変化(錆び)が見受けられる以外は全体的に非常に綺麗な状態です。乾いた木の響きが心地いいです。いわゆるドレッドノートサイズのボディーです。ヘリングボーン的な装飾がボディートップにあるので、マーティンのHD28のコピーモデルでしょうか。近年ものの同価格帯のモデルとは比べ物にならない材のセレクトの良さ、作りの良いモデルです。経年変化で木も乾いてきていて、心地よく鳴っています。ネック回りの状態も非常に良いです。入門用ギターとして、セカンドギターとして、非常におすすめできます。ケースはありませんが、緩衝材と段ボールで梱包ののちに発送させていただきます。

