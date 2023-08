激安/新作 エアマックス95 29センチ スニーカー

人気モデル···NIKE エアマックス95

【商品型番】AT8696-100

【カラー】ホワイト/クリスタル ブルー

【サイズ】29cm

【詳細】

人体にインスピレーションを得てセルジオ・ロザーノ氏がデザインした「AIR MAX 95」。オリジナルは1995年に発売されました。シューレースの構造はあばら骨をイメージし、アウトソールは背骨を。メッシュを使ったアッパーは筋繊維をイメージしてデザインされています。デザインばかりが注目されますが、前足部にビジブルAIRクッショニングを初めて備えたシューズで、そのシステムはバスケットシューズにも代用されるなどまさにエポックメーキングな1足です。今作は1999年3月に発売された「AIR MAX 95 SC BLACK/BLUE CRYSTAL/WHITE(604116-042)」の復刻版。

着用回数5回の美品

大切に履いて、保管しておりました。

状態は写真でご確認下さい。

素人出品ですので、完璧な状態を求める方は

ご購入をお控えください。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

