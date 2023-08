diaspora × creative drug store

ディアスポラ × クリエイティブ ドラッグ ストア

コラボレーション アイテム

スクエア ザ サークル Tシャツ 半袖 ブラック

サイズ

XXL

XXL

着丈81 x 身幅63 x 袖丈25

素材

Cotton 100%

付属品

個人情報を切り取った納品書

商品詳細

フロントにDSP Square Logo、バックにCDS Magic Circle Logoをシルクスクリーンプリント。6.2oz

※ポスト投函型配送のネコポスにて出荷予定です。

#在原みゆ紀

#柴田ひかり

#CreativeDrugStore

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ディアスポラ 商品の状態 新品、未使用

