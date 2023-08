※上下Mサイズ、アイスブルーで即購入可能ですが

下記の在庫ございますので

コメントにてご連絡下さい!

※在庫はしっかり保管しておりますので、

上記サイズでしたら即購入可能です!

上下サイズ違いも出品できます(^^)

4L、5Lはサイズup価格で出品しますので

コメントでお知らせ下さい^_^

【2022年最新作‼︎】

夏場に大活躍間違いないドビーデニムが新登場!!

遮熱機能を取り入れ、

裏面点接触の肌触りが良いデニムワークです!!

大胆な配色別布の組み合わせは、斬新で目を引くポイント

※デザインの特徴と共に、部分補強の仕様を兼ねる

8860-124 デニムワークジャケット

●伸縮率抜群の横伸びストレッチ

●右胸の立体ロゴ

●左袖ペン差しポケットにはオリジナルプリント

●ファスナーに別布引手

●右胸ポケットにファスナーガレージ付き

●オリジナルドット釦

●胸ポケットは、マチ付きの大容量で、

落下防止の止水ファスナー付き

●後裾にはドットのアンダーパーツのみ配置して

便利なアジャスター付き

8860-219 デニムカーゴパンツ

●大胆な配色別布の組み合わせは、斬新で目を引くポイント

●横伸びストレッチで伸縮性抜群

●左カーゴポケットは止水ファスナー

●ファスナーに別布引手

●左脇にはオリジナルプリント

●右脇にはカラビナループ仕様

●右カーゴポケットの立体ロゴ

●後ろポケットは大容量のスラッシュポケット

●膝裏にはニーパッドポケットあり

●別布はデザインの特徴と共に、部分補強の仕様を兼ねる

●力が掛かるベルトループ部分に裏から補強布を当てている

カラー / 4.コン 29.アイスブルー

生地 /

●主材/綿66% ポリエステル33% ポリウレタン1%

●副材/ナイロン93% ポリウレタン7%

バートル イーブンリバー アイズフロンティア 寅一 作業着 作業服 仕事 鳶 ストレッチ ワークマン ズボン おしゃれイーブンリバー 寅壱 トライチ ドッグマン TS バートル 鳶土木 解体 大工 鉄筋 塗装 現場 作業 仕事 ズボン インナー オシャレ 作業着 作業服 ワークマン ユニフォーム

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

※上下Mサイズ、アイスブルーで即購入可能ですが下記の在庫ございますのでコメントにてご連絡下さい!※在庫はしっかり保管しておりますので、上記サイズでしたら即購入可能です!上下サイズ違いも出品できます(^^)4L、5Lはサイズup価格で出品しますのでコメントでお知らせ下さい^_^【2022年最新作‼︎】夏場に大活躍間違いないドビーデニムが新登場!!遮熱機能を取り入れ、裏面点接触の肌触りが良いデニムワークです!!大胆な配色別布の組み合わせは、斬新で目を引くポイント※デザインの特徴と共に、部分補強の仕様を兼ねる8860-124 デニムワークジャケット●伸縮率抜群の横伸びストレッチ●右胸の立体ロゴ●左袖ペン差しポケットにはオリジナルプリント●ファスナーに別布引手●右胸ポケットにファスナーガレージ付き●オリジナルドット釦●胸ポケットは、マチ付きの大容量で、 落下防止の止水ファスナー付き●後裾にはドットのアンダーパーツのみ配置して 便利なアジャスター付き8860-219 デニムカーゴパンツ●大胆な配色別布の組み合わせは、斬新で目を引くポイント●横伸びストレッチで伸縮性抜群●左カーゴポケットは止水ファスナー●ファスナーに別布引手●左脇にはオリジナルプリント●右脇にはカラビナループ仕様●右カーゴポケットの立体ロゴ●後ろポケットは大容量のスラッシュポケット●膝裏にはニーパッドポケットあり●別布はデザインの特徴と共に、部分補強の仕様を兼ねる●力が掛かるベルトループ部分に裏から補強布を当てているカラー / 4.コン 29.アイスブルー 生地 / ●主材/綿66% ポリエステル33% ポリウレタン1%●副材/ナイロン93% ポリウレタン7%バートル イーブンリバー アイズフロンティア 寅一 作業着 作業服 仕事 鳶 ストレッチ ワークマン ズボン おしゃれイーブンリバー 寅壱 トライチ ドッグマン TS バートル 鳶土木 解体 大工 鉄筋 塗装 現場 作業 仕事 ズボン インナー オシャレ 作業着 作業服 ワークマン ユニフォーム

