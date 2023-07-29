割引価格 長袖Tシャツ 68&BROTHERS THE ティファニー NYC&Co Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

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※購入前にサイズコメント下さい。
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★size・L(着丈71m/身幅53cm/肩幅48cm/袖丈61cm)
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★size・XL(着丈74cm/身幅56cm/肩幅50cm/袖丈62cm)
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★状態・新品
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★color・エメラルドグリーン系
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商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|シックスティエイトアンドブラザーズ
|商品の状態
|新品、未使用
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⚫️レア物大量出品中です⚫️★★★68&BROTHERS シックスティエイトアンドブラザーズ 長袖Tシャツ THE NYC & Co ティファニー アクア ロンT カットソー★★★※購入前にサイズコメント下さい。★size・L(着丈71m/身幅53cm/肩幅48cm/袖丈61cm)★size・XL(着丈74cm/身幅56cm/肩幅50cm/袖丈62cm)★状態・新品★color・エメラルドグリーン系
商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|シックスティエイトアンドブラザーズ
|商品の状態
|新品、未使用