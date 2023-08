お立ち寄り頂きありがとうございます。

◆ お得情報 ◆

フォロー割・リピーター割 実施中!

プロフィールに詳しい情報を載せております。ぜひご覧ください。

他にもノースフェイス商品や海外より良質な商品を扱っております。

#Nスペースデザイン

◆ 商品の特徴 ◆

日本でも大人気ブランド The North Faceの長袖ルーズフィットTシャツです。

韓国の公式オンラインショップから個人輸入した正規品です。

完全未使用でタグなども全てついています。

THE NORTH FACEならではのディテールで、胸元と背面の刺繍ロゴがポイントです!

日常の普段着にはもちろん、お出掛けにもぴったりです。

単品ではもちろん、アウター下のインナーとしても大活躍!

ルーズフィットなのでゆったりとしたシルエットで着用可能です!

ベーシックなアイテムなので飽きも来ず、トレンドに左右されずシーズンまたいでご愛用頂けると思います!

男性(メンズ)・女性(レディース)問わず、ユニセックスで着ていただけます。

日本未発売モデルです。

人気の商品につき、ご検討の方はお早めにご検討ください。

◆ 商品の説明 ◆

状態 :新品・未使用

ブランド:ザノースフェイス(THE NORTH FACE)

サイズ :L

胸囲 :120 cm

肩幅 :53 cm

着丈 :76 cm

袖丈 :60.5 cm

注意事項:写真撮影のため袋から一度出しておりますが、タグ付き新品未使用です。

◆ 発送について ◆

梱包はクッション材等を使用し、ダンボールに入れて発送いたします。

お支払確認後、1~2日以内の発送を心掛けております。

お渡し時の破損等は、『全額返金』にて、対応させて頂きます。

とても素敵な商品ですので、安心してご購入いただけるよう努めて参ります。

質問や価格交渉なども誠意を持って対応いたします。

気になる点がありましたら、お気軽にコメントしてください。

NFF00094BL

カラー...ブラック

シャツ種類...オーバーサイズ

袖丈...長袖

柄・デザイン...無地

ネック...クルーネック

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

お立ち寄り頂きありがとうございます。◆ お得情報 ◆フォロー割・リピーター割 実施中!プロフィールに詳しい情報を載せております。ぜひご覧ください。他にもノースフェイス商品や海外より良質な商品を扱っております。#Nスペースデザイン◆ 商品の特徴 ◆日本でも大人気ブランド The North Faceの長袖ルーズフィットTシャツです。韓国の公式オンラインショップから個人輸入した正規品です。完全未使用でタグなども全てついています。THE NORTH FACEならではのディテールで、胸元と背面の刺繍ロゴがポイントです!日常の普段着にはもちろん、お出掛けにもぴったりです。単品ではもちろん、アウター下のインナーとしても大活躍!ルーズフィットなのでゆったりとしたシルエットで着用可能です!ベーシックなアイテムなので飽きも来ず、トレンドに左右されずシーズンまたいでご愛用頂けると思います!男性(メンズ)・女性(レディース)問わず、ユニセックスで着ていただけます。日本未発売モデルです。人気の商品につき、ご検討の方はお早めにご検討ください。◆ 商品の説明 ◆状態 :新品・未使用ブランド:ザノースフェイス(THE NORTH FACE)サイズ :L胸囲 :120 cm肩幅 :53 cm着丈 :76 cm袖丈 :60.5 cm注意事項:写真撮影のため袋から一度出しておりますが、タグ付き新品未使用です。◆ 発送について ◆梱包はクッション材等を使用し、ダンボールに入れて発送いたします。お支払確認後、1~2日以内の発送を心掛けております。お渡し時の破損等は、『全額返金』にて、対応させて頂きます。とても素敵な商品ですので、安心してご購入いただけるよう努めて参ります。質問や価格交渉なども誠意を持って対応いたします。気になる点がありましたら、お気軽にコメントしてください。NFF00094BLカラー...ブラックシャツ種類...オーバーサイズ袖丈...長袖柄・デザイン...無地ネック...クルーネック季節感...春、夏、秋、冬

