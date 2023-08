※最終値下げです。

美品 SONYソニー FDR-AX45 大容量バッテリー2個付き

これ以上のお値下げはありません。

ご覧いただきありがとうございますm(_ _)m

SONYのVLOGCAM ZV-1です。

シューティンググリップもお付けいたします。

・定価 ¥81,800

【セット内容】(写真にあるもののみ)

・カメラ本体

・レンズ

・シューティンググリップ

・充電器

・バッテリー×2

・説明書

2つ購入しましたが1つしか使っていないため、こちらの商品を出品いたします。

数回使ったくらいです。

レンズに傷や汚れはありませんが、カメラ本体には少しございますのでご了承いただける方のみお願いいたします。

また、箱はございませんので「防水対策・緩衝材で保護」した上で別途ダンボールに入れて、匿名配送にて発送いたします。

素人保管になりますのでご了承ください。

キャンセル・返品は承っておりません。

喫煙者❌

ペット(うさぎ)⭕️

即購入大歓迎です!

何か不明な点や気になることがございましたら、お気軽にコメントお待ちしております。

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

